【Jordan Brand大專賽】博士生自覺技不如人　一種堅持打球的純粹

籃球在每個人心中都有不同的意義與價值。對於大專的上游球隊來說，他們本是一群習慣在甲組舞台奔跑的球員，籃球就是一切；呼吸着氧氣的每一刻都想着要打好一點，已經活像是在打職業。

「籃球對我來就是一個愛好，一個信念。」但對於正修讀科技大學電子博士學位的洪子揚來說，有別的一番見解。

Jordan Brand大專賽外圍組的戰況比種子組更激，皆因五隊只能有三隊出線。戰事尚未完結，同志仍能在餘下的對賽爭得一分得一分，科大就在今日（6日）戰樹仁大學一役中成功絕地求生。嶺南大學暫時以全勝姿態位列榜首，而公開大學和恒生大學緊隨其後。

首節被樹仁牽著鼻子走的科大較為手緊，外投方面更是失色，但因比數咬緊第二節漸見起色，愈打愈順，下半場更打出一波20：5的攻勢，順利「大翻身」；而在碰撞間發生小插曲，陳奕森防守時被打到眼睛流血，樹仁因而失一主力。末段科大保持氣勢，在洪子揚、蘇顯聲和吳嘉立三人個人得分上雙下以74：53勝出。

6個偷波，雖然處理球的成熟度不夠，但熱情搭夠。（張倩儀攝）

科大順利反勝樹仁，穩穩的拿下出線資格挑戰更強的對手。（張倩儀攝）

沒有一定要贏和不能輸的念頭，只是每球都很努力追，洪子揚今場除了交出12分和9個籃板，還有6個偷波，在關鐽時候為球隊製造機會。「我去年來UST讀了一年碩士，接下來將升讀PhD。」一個還願意付出時間打球的博士生，我想是有離不開的原因，後來發現我想多了：「因為喜歡才一直打，只是因為『中意』，很簡單。」

PhD課程的忙不是我們能想像，洪子揚輕描淡寫的說：「就是學院有Project要你做，教授也有功課要你做，其實就像是一份工作。」今年大專盃僅得第八名，連自己都說「今年真的打得很差；我早上工作，晚上就到體育館練球，有時候自己去做Gym，或是上網看影片跟着練。」知道自己、科大和其他院校的實力差太多，但畢竟知道大家所追求的都不一樣。

知道自己技不如人，心中也沒有想要因為籃球得到甚麼，只會因為喜歡才堅持。（張倩儀攝）

PhD的課業繁忙，但洪子揚仍堅持晚上要出席練球，因為籃球就是他最大的娛樂。（張倩儀攝）

「以前在廣東也有打一個叫CUBA的賽事，他們也分兩個組別，就像是今次JBI一樣。」其中一組是每年拿着獎學金的運動員，而洪子揚那組則是以「讀書人」為主的組別，同一個籃球，兩組所對待的心態都不同。「就算來到科大，我知道我們比其他學校的練習都少很多，他們練球真的練得很足。」他接着說：「之前大專盃對過港大，嘩⋯⋯輸好慘。」在他看來，那不是一次慘痛的經歷，反而是見識和學習，笑笑的就帶過。

「不過，輸球被鬧是肯定的了，不過不會給我們很大壓力，也不會說下場一定要贏的話。」沒有別的原因，他言語間說的都只有喜歡，因為喜歡所以去做的純粹，就算多忙、多累，晚上可以練球就是讓腦袋最好的休息，「工作和練球是沒有衝突的，我也沒有追求或想得到甚麼，有一點點的進步就已經是很大的鼓舞。」就像現在，科大出線能再下一城，就讓他從訪問開始到完結都笑得合不攏嘴。

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