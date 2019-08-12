【籃鞋癡】久違廿載重返籃壇　Puma實戰鞋結合經典與現代

潮流興復古，近年都有不同老牌籃球鞋選擇重新推出籃球鞋，就連Puma亦不例外，從去年夏天已經開始簽下DeMarcus Cousins、Deandre Ayton等NBA球員，並推出當年由紐約人名將Walt Frazier穿著的Clyde系列，以其外形為藍本配搭現今緩震技術「Hybrid」的Clyde Court Disrupt。不過一直未有在香港開售，現已隨同另一款Uproar Spectra終於登陸香港，讓大家可以找回當年的感覺。

從去年Puma簽下DeMarcus Cousins、Deandre Ayton等NBA球員，由他們在球場上向大家展現重返實戰鞋市場的Puma球鞋。年輕一代未必知道Puma曾在籃球實戰鞋佔一席位，在70年代時期為紐約人名宿Walt Frazier開發專屬的Clyde系列，在品牌標誌下印上Walt的外號Clyde更加成為籃球史上首對「簽名鞋」，開創先河。隨後著名「飛人」卡特（Vince Carter）於1998年成為代言人，腳穿上CELL VI在罰球線起跳入樽，成為一時佳話。不過，在卡特與Puma於1999年尾合作落幕後，Puma似乎在籃球實戰鞋市場慢慢退下來，轉戰休閒、滑板鞋路線。

復古的外形加上現代技術支緩。（任祉羲攝）

鞋底全掌用上NRGY緩震顆粒，兩組鞋帶扣延伸至腳跟，進一步鎖定腳跟。（任祉羲攝）

時隔接近20載，Puma在去年季初推出Clyde Court Disrupt，設計外形上與當年Clyde系列相似，保留復古感覺之餘，其搶眼鮮色的設計亦具現代化。設計師因應現代球員的需要，用上稱為Hybrid的技術，揉合嶄新緩震的技術NRGY的避震顆粒與IGNITE減震科技。其中Clyde Court Disrupt用上全掌緩震保護球員雙足，外層用上TPU質料以固定雙腳，唯獨有點過硬、韌的感覺，初時稍為影響Hybrid的發揮，幾次跑動下來開始稍軟亦感受到緩震力量。Clyde Court除了有經典外形之外，亦有針對現代需要作考量，使用近年常見的襪套設計，其特別在於近腳踝的兩組鞋帶扣，索緊後有助貼合腳形，加強支撐力及提升穩定功能。鞋底紋路方面，沿用以往Clyde系列的立體方形與三角形的方塊設計，具抓地力之餘亦頗為耐用。

螢光橙色的果凍鞋底相當吸睛，其三角形、方形紋路滿是復古感。（任祉羲攝）

高清看Puma Clyde Court

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至於另一款Puma Uproar Spectra同樣開始走上實戰球場，與Clyde Court有別的是其外形相對現代，品牌的跑道象徵化作TPU穩定包覆後腳跟，鞋側與鞋頭位置同用皮革，營造一種復古感覺，惟因皮革關係令重量不算太突出，常跑動的球員的表現似乎會因重量影響。緩震方面，Uproar Spectra同樣用上HYBRID科技，雖然鞋身偏重不過後腳跟的IGNITE類似發泡膠粒，正正能夠減緩腳跟落地的壓力，為球員提供保護。鞋底紋路方面，閃電形狀提供多轉向抓地，深坑紋更為耐用。

Puma Spectra的復古黃色、加上流線設計，展現經典與現代的結合。（任祉羲攝）