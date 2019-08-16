【NBA 5v5】香港代表9人上陣挑戰亞洲勁旅　8強對廣州一戰定生死

今屆Jordan Brand Invitational大專邀請賽中，得票最高的9位香港全明星球員組成香港代表「Fearless」，周五（16日）出發到上海，與來自中國、台灣 、菲律賓、韓國的勁旅較量，爭奪冠軍殊榮。 大戰在即，大會在賽前進行抽籤，「Fearless」在8強抽中來自廣州的「盛世傑青」，賽事採淘汰制，隊長馮嘉豪指此戰「Win or Go Home」，更揚言背負香港之名而戰，一定要爭氣！ 香港01記者任祉羲 上海直擊

包括香港代表Fearless在內的8支隊伍，將於周六、日（17及18日）在上海明珠塔外搭建的室外籃球場上演連場激戰， Fearless今午到埗並稍作休息後，便到現場出席分組抽籤儀式。Fearless派出隊長馮嘉豪作代表，抽中在8強與去屆冠軍得主、來自廣州的「盛世傑青」一戰，令Fearless一眾球員不禁驚呼，馮嘉豪解釋：「遇上廣州隊會比較好，我剛才聽說他們陣中沒有洋將，而我們有洋將在陣，希望藉此優勢拿到更好成績。」

在隊長馮嘉豪抽到對戰廣州隊後，隊友之一的邱廣華（右）在旁表現興奮。（任祉羲攝）

縱然如此，淘汰賽制始終為球隊帶來壓力，馮嘉豪直言是「一戰定生死」，但他不甘止步於此：「去屆香港代表首場就以20多分之差出局，今年我不希望來上海4天只打一場波，我覺得今年大會透過投票選出最強陣容出戰，而且我們的身形未算輸蝕太多，必定要保護籃底並以速度牽制對手。畢竟我們背負香港之名而戰，不想表現『太肉酸』，最重要爭氣！」

馮嘉豪似乎為香港代表抽得好籤。（任祉羲攝）

賽會今屆繼續在露天場地搭建室外球場，在炎夏比賽對球員的體力是一大考驗。（任祉羲攝）

由於公布全明星隊陣容至今僅約1周，球員又來自不同大專院校，默契或戰術方面磨合未算最佳，不過馮嘉豪對此未有太擔心：「出發來上海前，教練連浩駿為大家安排了一課友賽，明早亦會加操一課，不過今年我們這個陣容本來都稔熟，畢竟大家在不同大專賽事都見慣見熟。」在有限時間內作準備，馮嘉豪笑指大家均會盡力而戰，以享受比賽為主，特地放下工作、請假出戰的他更想為自己留下美好回憶：「其實我已經畢業，Jordan Brand Invitational及NBA 5v5是我最後以學生身份參與的賽事。本來我下周一要工作，但希望在畢業前有個完美回憶，故此特地請假，享受比賽。」

NBA 5v5 2019八強形勢： 中天麒麟社（沈陽）vs 黑熊（台灣） Gather Sea巨海（成都）vs Kokiri Friends（韓國） 盛世傑青（廣州）vs Fearless（香港） DK籃球隊（杭州）vs UST（菲律賓）

香港代表遠赴上海，馮嘉豪直言不想只打一場比賽，更要為港爭氣。（任祉羲攝）