【Red Bull Reign】從小女孩到人妻　黃琪琪勉強習慣退役

21天，心理學上新事物、新觀念，持之以恆21天就會成為習慣；可是要黃琪琪習慣退役，我想不是三星期就能擺平的事。 「吓！我真的打完了？我不是要打到八十歲嗎？」宣布退下來後，黃琪琪偶然想起。最後，這很長的決定，用一篇很長的Instagram文字總結。忽然之間，16年被短短的帶過。

以為堅決告別球場的黃琪琪，會絕跡於場內。她卻在完季後不足兩個月就技癢，現身7月下旬舉行的Red Bull Reign三人籃球賽，這是她退役後的首個大型比賽。不同的是，她不再想能為自己搶多少風頭，反而思考可以為後生一輩帶來多少經驗。

看來這習慣還是改不了。

今次Red Bull Reign是黃琪琪宣布退役後的首個公開比賽，旨在帶起後輩。（張倩儀攝）

由安邦球員組成的「送你四對翼」，黃琪琪以大師姐的身份帶着射手方芷茵、鏟籃能力強的小前鋒周敏，以及頂替中鋒馬丹鳳的青年會中學主力陳諾言。雖然經驗淺、年紀小，但憑活力打出自己的風格。「送你四對翼」先於小組賽中以13：5大勝滿是港隊成員的RBHK，決賽再遇，也僅以一分之微不敵。

兩代中鋒對決：黃琪琪與陳偉萍。（張倩儀攝）

「帶著新的、後生的小朋友打，自己只是半指導形式，打後備多，有不妥才上場協助。」在她眼中的小將，一場比一場打出大將之風，甚至能和港隊陣容戰至一勝一負，實在是意外驚喜：「周敏有好幾下的騰空上籃，或是陳諾言和方芷茵的三分，都很有自己過人之處。」坐在後備的椅子上，頂著大太陽指著場內，用嘴巴「打球」。琪琪像是想用另一種方式打到八十歲，或許比場上硬碰更來得有效和長久，「是呀要退役了，暫時會放下球員身份，但就算退役都會用不同的方式去支持香港籃球。」

黃琪琪參戰Red Bull 3X3籃球賽精彩場面（按圖放大）：

帶起後起之秀，是她用球員身分做的最後一件事。2018年福建包攬銀牌賽、常規賽和決賽冠軍，當時效力福建的琪琪有着在高峰之中隱退的想法，但最後決定用一季時間回到母會，盡用自己最後一點的價值。「回去，只想多給她們一點老鬼的經驗，看可不可以給她們一點新的衝擊。」

黃琪琪笑說退役，除了是因為覺得後起之秀能力足夠撐起女籃有餘，更是因為要為家庭做好自己的本分。（張倩儀攝）

一季過去，功成身退，想着回家收拾心情和球衣，卻變成翻出回憶的抽屜：「當刻看著自己很多的球衣，兩大箱⋯⋯」一季兩套，記錄着一個14歲的小妹妹打到有了自己的家庭，「原來這十六年都是過着一些星期六不可以放假，一星期要練兩三天的日子。」她感嘆過去的時間是怎樣撐過來，有父母的支持，現在還多了個枕邊人，「婚也結了，是不是時候要放下呢？你說以後會不會復出，再看看家庭，看看自己的身體，現在先多陪家人吧。」

卸下球員身分，雖然說著輕鬆，但心裡還是有萬般不捨，畢竟16年時間並不短。（張倩儀攝）

在我們眼中，黃琪琪是一名籃球員，學界、大專、女甲和港隊都留下足跡的她，現在想做好女兒、妻子的本分。「我教三四間學校，又要自己練球，他（丈夫）放假就是陪我去教球、練球、看比賽，的確是忽略了他。我就算不陪他，爸媽這十多年來都很少見到我在家吃飯。」

手拉着的拉布拉多，似乎有點不耐煩想要掙脫，琪琪一邊安撫着。「退役有沒有一點原因是想做媽媽？」我笑著探問。「想當然想，不過生小朋友真的講緣份，最先決的第一件事就是要先讓自己不要這麼忙」，琪琪應道。

不當球員，不代表離開籃球，換一個方式，「打」到八十歲也是可以的。專心做好一個教練，用不同的方法去支持香港籃球。（張倩儀攝）

「完滿的籃球生涯」是給自己一個放下的藉口，身體的確比較誠實，「當你不再很常規的去做一件事，人生突然變得很沒有目標感，除了你身體上不慣，生命中是不是也缺少了甚麼。」作為球員，開季望完季，因為開季代表沒完沒有了比賽將至：康文盃、工商盃、銀牌和聯賽，一個接一個的戰役。黃琪琪的最後一季完結，停下腳步，才會想起原來自己已經退役，「今年我康文盃都沒有報，反正都說了要退役就不打⋯⋯其實打到八十歲我都想，希望有一天，有自己小朋友之後再看看能不能抽時間復出吧哈哈。」

16年的故事，不知道要用多少個21天呢？