【Jordan Brand大專賽】理大最後12秒反勝珠海入四強　團結就能贏

一戰定生死，休息將近半月，Jordan Brand大專賽重啟進入八強淘汰一關，理工大學末段「食到尾糊」，最後12秒的三分球扭轉命運。

「輸足」39分鐘，石子賢最後一球三分帶着理大一步踏進四強場內，陳可鈐再全取三分，從後狠推一把，終以76：73反勝珠海學院殺入四強迎戰教育大學。

珠海黎梓健表現愈見出色，打出射手本色，今場射入4球三分獨取17分。（張倩儀攝）

鍾俊昇今場比以往「啞火」，但仍轟入全場最高29分。（張倩儀攝）

珠海開局表現「醒神」，鄧志恒看準機會長傳，造就鍾俊昇多次快攻得手，一下子拉開十分。理大入局狀態一般，手感平平未能完成攻勢，雖有關洛賢射入三分，但首節仍被珠海輕鬆以24：10領先。

晏慕龍三分命中展開追分之途，鍾俊昇也不甘示弱以一球回應，珠海內外開弓，零度有黎梓健連轟兩球三分。理大有黃偉琪殺入籃下，陳可鈐也不時接應起手，全力抵抗避免分差再被拉開。

黃偉琪面對鄧志恒和鍾俊昇鎮守的籃下仍大膽闖入單打，勇氣可嘉。（張倩儀攝）

珠海保持住10分優勢，主將戰力雖然超班，但板櫈卻不及對手；理大愈戰愈勇，黃偉琪在籃下捕位，隊友也接力緩解得分壓力，外圍先有梁祖誠三分得手，隨後陳可鈐再射入三球三分打出氣勢，廖鈞浩中距離再「補一刀」。

第四節見珠海體力下降，大打全場緊迫，捉緊機會打出一波27：11的攻勢，即使鍾俊昇射入兩球三分一夫當關仍不敵理大的合力開火，陳可鈐和梁祖誠合轟12分追剩兩分。

陳可鈐今場可算是贏球不可或缺的功臣，個人攻入29分，與鍾俊昇齊名。（張倩儀攝）

戰至最後12秒，雖被鄧志恒射入罰球，但石子賢關鍵的一球三分全數追回，陳可鈐最後再把握住上籃和罰球機會，成功協理大以76：73反勝珠海，今次邀請賽三戰珠海皆勝。

理大三仗皆用全場緊迫守住勝利，隊長廖鈞浩直言預計過珠海會比初賽更落力，但面對己隊的落後一心想着：「因為停錶，想着就算有失誤都可以有時間去追；加上對手主要集中在鄧志恒和鍾俊昇身上，到尾段就是我們追的時間。」

作為兩屆Jordan Brand大專賽的冠軍球隊，理大一向在球場都有着「一哥」的霸氣，如今物是人非，除了冠軍，氣焰還是一樣要守着的事。「就算沒有以前制霸的感覺，但依然要相信我們是強隊，不可以輕視我們。」廖鈞浩深信，多壞的情況，頭還是不能垂下來。

理大隊長廖鈞浩深信，多壞的情況，頭還是不能垂下來。（張倩儀攝）

「沒有球星， 大家在球隊的份量都是一樣，團隊籃球就是大家都要多走一步；想大家知道，理大贏的不是個別球員，不是因為他們是星所以我們贏。」

今場就是很好的證明，從球星滿門的時代走到現在的理大，廖鈞浩擔起隊長一職，負起責任，就像當年的師兄一樣。「由一班師兄帶着我打，到現在，壓力當然大很多，但理大的系統就是可以盡用每一個球員，萬變不離其宗。」

而自己最大的任務，是帶着大家在逆境抬起頭勇往直前，「保持士氣吧！以前很少這種情況。」大專盃四連霸，理大的確甚少面對逆境，但不代表砍掉重練就是輝煌不再。

理大隊長廖鈞浩帶領球隊取得勝利。（張倩儀攝）

Jordan Brand大專賽更新賽程 八強 24/8（六）1430 中大 對 嶺南 24/8（六）1630 職訓局 對 恒大 四強 27/8（二）1300 教大 對 理大 27/8（二）1500 中大／嶺南 對 職訓局／恒大 決賽 1/9（日）1430 季軍戰 1/9（日）1700 冠軍戰

珠海對理大一戰後籃框出面問題，考慮公平性和安全問題，是日餘下賽事需改期舉行。（張倩儀攝）