【Jordan Brand大專賽】扶持師弟的最後一把　教大保全勝金身封王

教育大學全勝捧盃！ Jordan Brand Invitational大專賽終極一戰在開學前的星期天拉開戰幔，賽前全勝的教大迎戰僅隨其後的職業訓練局。擁有較佳陣容的教大打出身價，雖然中途新兵上陣一度有危機出現，但有「大哥」楊仲翹上半場打出的優勢和馮嘉豪一路「傍住」，最後以88：76勝出，師兄弟終嘗冠軍的甜味，以最好的成績完季。

開局教大有蕭俊傑和文俊浩連線嘗試以內線搶分，但兩隊實力相當，優勢馬上被李梓鋒和程子朗入楔上籃得手打破。老大哥最後一次撐起球隊，自然更想把握機會，楊仲翹中距離後再殺入內線，馮嘉豪三分得手，似乎想為師弟多走一步。

主力楊瑞鴻被對手盯死，起手也成困難，職訓局眾將奮起，其中司徒俊穎連取五分，張國銓也屢接應外圍轉身放籃。教大雖然面對對手的逼迫，仍能保持5分差距；即使有失誤和失分，也盡力彌補，尤其是換出的關雋陶將節奏推快，頂上楊仲翹的角色，教大半場以42：37領先。

由第一屆JBI，教大以季軍作結，上屆決賽慘敗於理大手下，今年終於登上王位。（張倩儀攝）

教大以全勝姿態捧盃，無負大熱之名。（張倩儀攝）

換邊後關雋陶博得「And-1｣ 彌補上半場拱手相讓的三球罰球，同時馮嘉豪和文俊浩繼續火力全開，但第三節下半兩隊幾乎沒有入球，教大得以守住20分的分差。

教大見有一段距離，換出多位新人，雖然陳正博和陳鶴良等人未有進賬，甚至出現失誤，但板櫈上的主力也不遺餘力地提點和鼓勵，為接下來的陣容做最後的事。

職訓局射手多但今場手感平平，雖然中段一度追至只有6分差距，但最後仍未能逆轉。（張倩儀攝）

馮嘉豪今場轟入全場最高21分，帶師弟走到最高峰。（張倩儀攝）

教大內線換出陳正博鎮守，但對手張國銓就看中時機在籃下連轟9分，加上楊瑞鴻三罰全中，職訓局收窄分差至剩下6分之差，最後教大仍能穩住全隊以88：76擊敗職訓局。

經歷三屆JBI的洗禮，教大終於從第一屆的季軍、上屆的亞軍，到今年終以全勝姿勢初嘗「一哥」滋味。

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文俊浩打出身價，憑住好表現奪得季後賽和總決賽雙料MVP。（張倩儀攝）

職訓局和教大硬碰40分鐘，最終還是未能反勝。（張倩儀攝）