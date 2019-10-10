【NBA】戴歷路斯第四節發威領軍報捷　獨行俠孖寶首戰失利

「玫瑰」戴歷路斯（Derrick Rose）新球季轉投活塞，在底特律繼續籃球生涯。活塞在主場迎戰有當錫及普辛基斯坐鎮的獨行俠，戴歷路斯在最後一節交出9分，助球隊反勝獨行俠，取得今季季前賽的首場勝仗。

獨行俠孖寶當錫（Luka Doncic）及新加盟的普辛基斯（Kristaps Porzingis）首場合作，二人合共交出39分，並巧合地一同錄得18射7中的數據，但他們首仗聯手未能為球隊帶來勝利。另外，日本球員馬場雄大在今仗亦有披甲，在分數上卻未有任何斬獲。

主隊的活塞兩名後備兵戴歷路斯及簡納特（Luke Kennard）分別交出18分及19分，配合正選的格芬及杜蒙特（Andre Drummond）等球員，結果以124：117擊敗獨行俠，在今季季前賽打開勝利之門。

新加盟獨行俠的日本球員馬場雄大，今仗上陣3分鐘未有進帳。（Getty Images）

活塞對獨行俠4名得分最高的球員（按圖放大）

戴歷路斯上場首度在底特律披起活塞球衣上陣，已引來底特律球迷的愛戴，更全場高呼MVP。路斯今仗上陣24分鐘，12次起手8次命中，並交出5個助攻。玫瑰取得的18分中，在最後一節貢獻9分，成為球隊贏波功臣之一，而當他取得分數時，活塞亦不吝嗇歡呼聲，盡情為戴歷路斯歡呼。

路斯在最後一節攻入9分，助球隊以7分力克獨行俠。（Getty Images）

戴歷路斯在賽後訪問時，希望為活塞重建輝煌，「教練在我們落場前告訴我們，要以正常賽事的心態應戰，不論勝負，作為職業球員亦要全力以赴，而球隊上下亦努力爭勝，希望為底特律重寫當年的輝煌戰績。現時我與不少年輕球員合作，我在球隊另一責任就是協助他們成長。」

戴歷路斯在場上依舊全力以赴，助攻助守。（Getty Images）