【NBA】湖人對籃網上海賽座無虛席　熱情球迷用國旗拿球星簽名

NBA一系列中國季前熱身賽，在一片爭議聲中周四（10日）如期在上海上演。洛杉磯湖人對布魯克林籃網的賽事，現場全場爆滿，令人難以想像這個正是連日遭中國球迷口誅筆伐的比賽。

火箭總經理莫利（Daryl Morey）在Twitter發聲，一句「Fight for Freedom，Stand with Hong Kong」，引發中美矛盾。NBA總裁施華（Adam Silver）表明為事件引發出的後果及反應感到抱歉，但支持莫利的言論自由，不會為其個人意見向中方道歉。

此事令中國方面反應甚大，大量球迷和網民紛紛怒斥火箭和NBA，揚言抵制、罷睇NBA，多家中國企業也宣布暫停與NBA的合作。而電視和網上官方直播渠道央視（CCTV）和騰訊均因不滿NBA總裁施華力撐莫利，宣布暫停轉播季前中國賽。

種種爭議之下，在上海舉行的首場中國賽事受到高度關注，結果相信是一如所料：全場座無虛席兼且氣氛熱烈。

NBA上海賽如期上演，全場爆滿。（網上截圖）

中國球迷看到一眾NBA球星表現興奮，有人更拿着中國國旗讓球星簽名。（網上截圖）

現場氣氛一如以往熱烈，湖人隨隊記者Tania Ganguli在twitter發帖，指出賽前有球迷在開場前，在場館外圍向入場人士派發中國國旗。

看到一眾NBA球星，入場球迷表現興奮，有人更拿着中國國旗讓球星簽名。

上海賽氣氛熱烈 有愛國球迷不滿（按入細看）

+ 5 + 4 + 3

由於電視和網上官方直播渠道停轉，廣大中國球迷唯有運用民間智慧在不同渠道找直播連結收看，可是相信有關直播連結遭抵制NBA的中國網民不停舉報，有直播頻道只播放數秒後，已自行刪走直播，直播平台「企鵝直播」有關NBA季前賽的頻道亦全部停止。

看到場館內全場爆滿，而且有球迷爭先拿NBA球星簽名的畫面，部分中國網民感到不是味兒，聲言要「聲討這班賣國賊」。

湖人隨隊記者Tania Ganguli拍攝球隊入場片段：

The scene as the Lakers take the court 15 minutes before this game. pic.twitter.com/zj4LUIGtdf — Tania Ganguli (@taniaganguli) October 10, 2019

Tania Ganguli拍攝到有球迷開場前派發中國國旗：