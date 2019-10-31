【NBA】76人擒木狼　艾比迪唐斯爭位爆衝突　雙雙被逐

當代聯盟兩個大名中鋒雙遇，球迷當然希望上演激戰，但看來76人的艾比迪及木狼的唐斯搞錯了意思，在周三（31日）對賽時，由切磋球技變成「講手」，最後齊齊提早返更衣室。

兩人關係似乎一直都很差，Trash talking可謂司空見慣。今仗第3節當76人球員持球進攻時，艾比迪及唐斯突然於76人的半場發生推撞，唐斯出拳但揮空了，然後鎖住艾比迪的頸，艾比迪遭到唐斯鎖頸時，出手用姆指插唐斯右眼。

76人教練巴特布朗（Brett Brown）及雙方球員見狀都上前阻止，二人被分開前依然扭作一團，主隊控衛賓施蒙斯從後拉開唐斯，但這名「和事佬」嘗事控制唐斯時亦使出了「迷魂鎖」箍頸。

球證翻看比賽影片後，決定將兩名「高佬」齊齊逐出場。今戰球證團隊隊長Nark Ayotte賽後說：「我們認為這次衝突是打鬥，所以根據賽例將二人驅逐離場。我只看到他們爭位手臂鎖在一起，之後就變成打鬥了。」

艾比迪與唐斯在比賽第3節突然爆衝突。（Getty Images）

艾比特雖未有揮拳，但被影到出手插眼。（Getty Images）

布朗教練認為艾比迪沒有揮拳，不應該被罰停賽，而陣中中鋒亦非肇事者。艾比迪賽後於twitter留言，繼續對唐斯作出嘲諷：「這是團隊勝利（76人以117：95大勝）！我在獅群中長大，今場被一隻小貓拉扯住了！」

施蒙斯雖然被清楚拍到鎖住唐斯頸部，但球證認為他只是想做「和事佬」，所以未有將他逐出場，相信亦不會被罰。

施蒙斯將唐斯按在地上時仍箍住後者頸部。（Getty Images）

艾比迪未提自己插眼

艾比迪接受訪問時表示，自己沒有出拳打人，不該罰停賽，但就未有提及用姆指插眼一事，又「出口術」擔心聯盟會判罰過重，令自己要停賽。為何會發生打鬥，艾比迪說：「我們令到對方失誤了，我的手被纏住，然後我知道的就是他擒住我，我們兩個互相擒住對方。不過，這就是籃球，亦是我的長處，我喜歡使對手感到煩躁。」唐斯就只說了一句：「這是個競爭激烈的運動。」

比賽方面，76人以117：95擊敗木狼，取得開季4連勝。艾比迪雖只上陣20分鐘就被逐，但仍以19分成為全隊最高得分球員。唐斯則交出了13分，木狼今仗吞敗後，戰績改寫成1勝3負。