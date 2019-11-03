【大專籃球】浸大獨缺的一角　霍嘉銘：上一課什麼是大專籃球

由領先數十分到被反打一波，平手再到被反勝，停錶的40分鐘無奇不有。大專「頭四」的常客浸大今日（3日）迎戰嶺南大學，尾段未能乘勢追擊，卻被打出一波反擊，最後以66：74不敵嶺大。 「好好地上一課什麼是大專籃球。」浸會大學教練霍嘉銘笑說。

浸大具個人能力強的得分點，也有能穩住節奏的控球，充斥學界精英的板櫈，浸大還欠缺甚麼？

今場雖然開頭率先打出優勢，唯獨欠缺一個在能緊急關頭壓場的霸氣人物。黃文康、張延隆和黃裕杰的鐵三角，穩定輸出，防守甚至提場方面都相當全面，卻少了點在逆境中一下子站出來的氣焰。

張延隆在效力南華後，控球和個人能力皆高出一班，但在關鍵時刻挺身而出的意志未夠。（張倩儀攝）

黃文康雖然一直未當主力得分的球員，但「臨危受命」也做好了隊長的角色。（張倩儀攝）

獨缺Playmaker的霸氣

未能及時「止蝕」，可能是浸大由領先至落後到最後輸球的原因。「張延隆拆應、防守、提場，各方面都做得好；黃文康在領導上都做得不錯，裕杰則是一個得分手的角色。」霍嘉銘解釋道，「欠一點關鍵時刻『play maker』的霸氣。」提到以往有許烜行和廖鍵鋒擔任這個角色，現在浸大場上五人獨缺「這球讓我來的」的氣場。

順境時，張延隆的「playmaking」的確是能讓人眼前一亮：其中一球，他節奏控球，一個跨下運球，一個假身引走防守者再三分命中，節奏全在他手中的氣勢，足以讓人「嘩」一聲；但在落後的情況，浸大卻反被牽着鼻子走。

反觀這也是嶺大從劣勢中「偷到雞」，一點一點扳回的原因，隊中的費利克斯正擔起「Playmaker」的角色，讓全隊的氣勢愈戰愈有。畢竟主力的表現和心態，點點影響着全隊的發揮；加上今年浸大換血，新人佔大半隊，大家固然看着「大哥」做榜樣。「需要一點時間。」霍嘉銘直言，不論新舊，今天不過開季第一場，化學作用還是要多一點日子發酵，除了期待這班臨危受命的主力更壓場，也望新人能成為其中一個「英雄」。

大專和學界的強度不同，特別是男生，可說是兩個世界。（張倩儀攝）

楊嘉俊的身型高大，在內線成一大威脅，但犯規問題仍需正視。（張倩儀攝）

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+ 6 + 5 + 4

學界球星到大專新人

「來了一班學界有潛力的球員，中學精英賽再上到大專的舞台都需要一段時間適應。」後備兵源充足，有龍子傑、劉俊鴻、文澤希等學界主力加入，更有達1.9米的中鋒楊嘉俊在內線補強。「大專和中學的水平差很遠，大專賽幾乎貼近甲一組水平，強度和對抗性都高；加上比賽間變化很大，因為就算開波贏十多分，被一下子「蓋」上來到倒輸十分還是有的。」霍嘉銘笑說，今場正是新人們開季的第一個「教訓」，上大專籃球的第一課。

人生第一場大專，我看到他們少有的緊張。「龍子傑追呀！」「龍子傑落零度呀！」比賽間基本上不斷聽到霍嘉銘大叫這兩句，「龍子傑OK的，守波射波都幾好，有一點緊張，要給他一點清晰的指示。」只見慣常在45度發動的龍子傑，今場於零度三分捕位多時，就等一個「Catch and shoot」的機會；一個底線發球，張延隆果決彈地傳球，龍子傑三分命中，這一球比三分更重要的是士氣；接下來的每一球防守，全力追着控球，也不曾「甩開」一下。

「未來我想劉俊鴻和龍子傑可以做到這個角色。」一個在球隊需要時可以鎮住全場的人，一個入關鍵波的人，雖然是一場敗陣，但從這40分鐘，龍子傑的確是嶄露頭角。全民皆兵的浸大再面對新難題，狠敗的首場大專可能是成功前的一課「雞精班」。

龍子傑防守落力，未曾有「甩開」對手，施予相當不錯的壓力。（張倩儀攝）