【學界籃球】D1男子賽事重啟　男拔第4節大反擊驚險4分反勝英華

繼上星期港九區女子D1重掀戰幔，港九區男子D1今亦再次開戰，上演拔萃男書院面對英華書院的戲碼。 前半段雙方不斷拉鋸，英華於頭三節一直領先，男拔於最後一節以40：36反勝。

上半場兩隊都明顯手緊，拉鋸甫開局便展開。惟英華進攻主動，於前段多次突破，羅子傑亦先後籃底起手。英華以28：23領先完成第三節，惟此時英華隊犯已滿。

男拔黃銘賢最後一節頻頻發威，中鋒高金衛亦多次搶得籃板，帶領男拔37：36反超前。最後一分鐘，英華出現失誤更錯失機會，最終男拔驚險以40：36挫英華。

男子D1學界籃球賽事今日重啟，首場有拔萃男書院面對英華書院。

男拔驚險反勝英華（按圖進入）

最後一節男拔頻頻以快攻得分，隊長林英喬直言今場球隊都是稍稍以體能取勝。「賽前都都預計到會被英華『咬住』，開局表現一般，未達到教練要求，中段調整後都看到效果」。

男拔教練胡國鋒賽後指，球隊未習慣英華的防守，令今仗的進攻欠流暢。他又指，男拔今年的班底欠缺身高上的優勢，「高金衛可做內線領袖，而外線就需更多壓逼性」。

男拔教練胡國鋒稱球隊將於11月中與理工大學籃球隊進行友誼賽，寓賽於操。

雖然學界賽事暫停了一個月，但球隊的學界練習未有鬆懈，反而加大強度，透過約大專隊、學界隊打友誼賽，去熟習比賽及高強度的節奏。而對於精英賽未能如期於12月開打，而確實詳情仍未公布，胡sir指只能做好本份，「取消與否控制不到，唯有盡量準備」。

英華即使今仗落敗，但英華教練朱耀明仍指球隊今日表現值8分，皆因球員在短時間內都能打到預期內的水準，「我們一周前得悉復賽消息，針對性部署上較急」。

朱sir指，賽事暫停的這個月，英華亦未有停下來，但就沒有特别為首場是面對男拔作準備。「球員今日較緊張，未能把握到最後幾個機會。加上隊內一半以上球員為『細A 』，經驗及狀態不穩定，後段幾個turnover導致輸波。」他直言，球隊比起首場面對聖言及其他比賽表現都有所改善。