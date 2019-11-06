【籃球娛樂】「咖哩夫妻」童話般的愛　一見鍾情結下一世緣

作為世界數一數二的三分神射手史堤芬居里（Stephen Curry）在場內威風，步出場外是3名子女的好爸爸，更是「專一愛妻號」的好丈夫。從小在教會聚會中認識現任妻子Ayesha便已一見鍾情。直到2008年，居里仍對Ayesha未能忘情，大膽示愛談戀愛，拍拖近4年於2011年結婚，誕下3名子女，相愛至今仍不時放閃。

居里在場內是各大傳媒、甚至是全世界都關注的當代地上最強三分神射手；場外的他便是居里，是戴爾居里的兒子、Ayesha的丈夫、Riley、Ryan及Canon的爸爸。事實他也是NBA球壇內數一數二的愛妻人士，說起他們之間有如童話般的愛情故事也令人稱羨。

居里在球場內強悍，球場外他是一位好丈夫、好爸爸、好兒子，與妻子恩愛如昔。（Getty Images）

居里現今雖然貴為國際球壇炙手可熱的射手，但是說起他與妻子之間的愛情往事讓人津津樂道。居里15歲於因教堂活動認識了當時14歲的Ayesha，顯然受對方吸引。不過當年仍就讀高中、害羞的居里沒有大膽「升溫」二人關係，高中畢業後，二人的生活像是兩條平行線般，Ayesha到洛杉磯追求其演藝夢想，居里亦選擇到北卡羅來納州升讀戴維森學院，開始實現其籃球之路。

居里15歲時認識當時14歲的Ayesha，被她深深吸引，最後二人更開花結果。（Stephen Curry instagram）

雖然兩人生活沒有交疊，不過在愛神安排下，他們於多年後還是相遇，深情的居里還是對15歲時認識的Ayesha念念不忘。居里於2008年到洛杉磯出席頒獎禮，決定相約Ayesha，二人一起同遊當地名勝，隨着感情升溫二人亦開始戀愛。經過了近4年的相戀後，居里決定在2011年7月底「拉埋天窗」，Ayesha接受電視節目受訪時曾提到居里的浪漫求婚過程。居里先帶她到處準備「派對」用品，實是帶她重回二人過去談戀愛時所到之處，回家後在彼此親人面前單膝求婚，為Ayesha帶來所有女生都夢寐以求的求婚回憶。

Ayesha去年分享二人的「10年挑戰」照片，他們在2008年（左）開始談戀愛，經過10年還是彼此相愛。（Ayesha Curry instagram）

居里夫妻放閃日常（按圖放大）：

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二人婚後翌年誕下大女兒Riley，二女兒Ryan在2015年出世，小兒子Canon亦於去年誕生，組為一家五口。即使結婚多年，兩夫妻還是恩愛如昔，不時將他們到處出遊的「放閃」照與球迷、網民分享，尤其是居里不時「嘟嘴」向妻子索吻，流露出在球場以外的他，十分可愛。除了做好爸爸、丈夫的角色，居里不放過任何一個機會展現他對妻子的愛，在身上紋上專屬他們的愛的紋身，如此完美的丈夫真的相當難得！

居里一家五口，樂也融融，早前左手腕骨折手術後，仍然與子女一同打扮成《反斗奇兵》。（Stephen Curry instagram）

居里愛的紋身密碼（按圖放大）：