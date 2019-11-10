【籃球娛樂】驚傳TT與Khloe Kardashian復合　曾N次偷食的渣男

NBA騎士球星謝斯坦湯臣（Tristan Thompson，簡稱TT）最為人熟悉的不是他的球技，而是他跟名媛Khloe Kardashian的一段情。兩人拍拖期間，他曾經有多次出軌紀錄，包括Khloe懷有兩人女兒True的時候。到今年2月，TT竟搭上Khloe妹妹的閨中密友，終令Khloe忍無可忍跟他分手。 TT一直希望Khloe能回心轉意，可是女方似乎鐵了心，堅決與女兒相依為命。直到日前Khloe突然在ig story上載一段短片，令美國傳媒瘋傳兩人復合的消息……

事緣Khloe近日與兩位姐姐Kim和Kourtney Kardashian，一起宣傳她的自家品牌香水。TT為博Khloe好感，特別訂製香水名字「Pink Diamond」的汽球，裝飾她的房間，這招似乎相當湊效，Khloe開心地將這組汽球拍下，將短片上載Instagram Story。

她寫道：「今天是我的KKW香水粉紅鑽石系列推出的日子，baby True和Tristan將這些汽球送給我，我真的很欣賞這份愛和周到。」最後還附上一句：「我真的為我們一起共同養育女兒的成果感到自豪。」

Khloe與TT欲斷難斷的戀情（按圖進入）

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這個ig story一出，美國傳媒立即瘋傳兩人復合的消息。事實上，TT雖然有多次偷食紀錄，甚至連Khloe同父異母妹妹Kylie Jenner的閨中密友 Jordyn Woods也不放過，但一直對Khloe念念不忘，還不時借ig示愛，例如6月Khloe生日的時候，上載一幅Khloe與True的合照，寫上：「由內至外，你是我一生中遇過最漂亮的人。多謝你成為我們True公主的奇妙媽媽，她幸運地得到你的照顧和作為榜樣。我只希望你更加成功，為你送上美好祝福。享受你的大日子KoKo❤️」。

今次Khloe這個ig story，看似是她對TT心軟跡象，美國娛樂網站HollywoodLife宣稱得到獨家消息，指出實情並非如此，該網站引述一個熟悉兩人的知情人士透露：「無論Tristan做什麼，Khloe也無意再次跟他走在一起。她知道他或許會嘗試令她回心轉意，但告訴身邊人她根本完全無復合的打算。」為了女兒，Khloe願意跟Tristan一起分擔養育角色，「但無論他做些什麼或買什麼給她，她永遠不能忘記他對她做過的事， 她已不能再信任他。」

曾經，Khloe與TT確是一對璧人，最終復合與否外人也難以預測。可以肯定的是，Khloe會繼續悉心照顧一歲大的女兒True，從她ig分享的內容，也可感受那份濃濃的母愛。

6月Khloe生日的時候，Tristan上載一幅Khloe與女兒True的合照，還附上一段甜蜜的留言。（Instagram@Tristan Thompson）