【NBA】史提芬居里左手需再做手術稱今季可復出　笑言送波鞋給MJ

勇士主將居里（Stephen Curry）早前因為比賽期間一次恐怖意外，被太陽中鋒拜尼斯（Ayron Baynes）壓斷左手，他接受傳媒訪問時表示，左手需要進行第二次手術，但聲稱他的球季並未完結，期望趕及在明年春季復出。

居里指出，他需要在12月進行第二次手術，拿走首次手術時留在左手內的螺絲，之後會養傷三個月再評估復原狀況。

「我一定會為再次上陣準備就緒，我不知道是什麼時候，但應該是春季。」居里說，「一切視乎康復進度，我實在從未試過處理這樣子的手部傷患。」

勇士今季可謂多災多難，K湯臣（Klay Thompson）上季總決賽Game 6左膝十字韌帶撕裂，繼而有兩大星將杜蘭特（Kevin Durant）和伊古達拿（Andre Iguodala）離隊，連居里也加入長期「十字軍」名單後，戰績愈來愈沉，10戰只得2勝8負，在西岸15支球隊中排包尾。

左手戴上保護套的居里，表示期望明年春天復出。（路透社）

居里恐怖斷手過程（按圖進入）

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幽默回應MJ批評

「咖哩仔」在職業生涯多次被看輕，他每天努力鍛鍊，最終成為現今其中一位最佳籃球員，三奪NBA冠軍指環。他幾乎以一己之力，改變NBA近代打法。即使如此，「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）上月仍表示：居里是個偉大球員，「但尚未夠資格晉身名人堂」。

對前輩的批評，居里以一個意想不到的方式回應。他在YouTube上節目，當主節人Matthew Welty問他，會否送球鞋予haters時，竟笑說：「或許我應該送球鞋予MJ（佐敦）」。

居里的成就，早已贏得不少球迷認同，現在只期望這位球星早日重返賽場。

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