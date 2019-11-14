【CBA】林書豪獨領28分北京仍吃首敗　美女打氣團更搶鏡

今季轉投中國CBA球隊北京首鋼發展的林書豪（Jeremy Lin），帶領球隊取得4連勝佳績後，作客深圳馬可波羅取得個人CBA新高的28分兼5籃板和9次助攻，可是仍不足以扭轉局面，以104：109吃下今季首場敗仗。 相比起這位前NBA球星的亮眼表現，為球隊打氣的深圳隊「啦啦寶貝」，也因有仙氣十足的宋小粤壓陣，搶盡風頭。

林書豪登陸CBA後，表現不俗，首4仗均為北京攻入超過20分，帶領球隊4戰全勝。然而他頗為擅長的三分球卻一直交不出水準，只在第二仗曾射進兩球。周三（13日）他一口氣轟入4個三分球，個人獨取28分創個人今季新高，可是仍不足亦帶領球隊取勝，四連勝中止。

林書豪在CBA表現亮眼（按圖進入）

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CBA各隊美女「啦啦寶貝」（按圖進入）

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林書豪的突出表現固然極受關注，不過CBA也因為一眾身裁火辣的打氣女團「啦啦寶貝」，以另一種方式人氣急升。

每支球隊的「啦啦寶貝」可謂各具特色，她們配合強勁節拍的打氣舞蹈，部分近似「大媽舞」級別，然而深圳馬可波羅隊打氣團成員平均質素相當之高，被封為「CBA新晉女神」的宋小粤，更因美貌廣泛獲中國媒體報道，球迷觀看CBA賽事時，不妨留意一下。

CBA女神宋小粤（按圖進入）