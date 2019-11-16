【NBA】傳奇中鋒比爾羅素放下執着　近半世紀終接受名人堂戒指

為塞爾特人拿下11次NBA總冠軍、5度獲選為最有價值球員、12次入選NBA全明星隊，比爾羅素（Bill Russell）在籃球場上的光輝戰績數之不盡。如此偉大的球員亦在1974年獲選進名人堂，惟他缺席翌年頒獎典禮，時隔44年後，他終於在私人頒獎典禮中接受殊榮。

現年85歲的比爾羅素在1956年參加選秀，並以榜眼之名被鷹隊選中隨後被交易至塞爾特人，開始他傳奇的一生。在比爾羅素效力塞爾特人的13個球季期間（當中1966年起兼任教練），他11次拿下NBA總冠軍，當中包括8連冠的驚人戰績，為塞爾特人隊史寫下輝煌一頁。比爾羅素在職業生涯中5次獲選為MVP、12次入選NBA明星隊並奪得1956年墨爾本奧運金牌，亦是NBA首位非裔教練。

比爾羅素為一代傳奇中鋒，在他的帶領下打造了塞爾特人的王朝。（Getty Images）

In a private ceremony w/my wife & close friends A.Mourning @AnnMeyers @billwalton & others I accepted my #HOF ring. In ‘75 I refused being the 1st black player to go into the @Hoophall I felt others before me should have that honor. Good to see progress; ChuckCooperHOF19 @NBA pic.twitter.com/2FI5U7ThTg — TheBillRussell (@RealBillRussell) November 15, 2019

比爾羅素在NBA史上寫下一個又一個歷史，他的「偉大」令他於1974年被選進名人堂當然毋容置疑，不過他於翌年拒絕出席頒獎典禮，當時他只以「個人原因」為由拒絕。不過，在44年後，比爾羅素終於決定欣然接受這項殊榮，並於Twitter解釋當年缺席的原因：「我於1975年拒絕成為史上第一位黑人球員進入名人堂，因為我認為有其他人比我更應得這個榮耀，我很高興見到進步。」

比爾羅素（右）的偉大及超然地位，就連NBA總決賽MVP獎項亦在2009年開始以他之名命名。（Getty Images）

比爾羅素（右）在1974年獲選為名人堂，惟他拒絕出席頒獎典禮，終於昨天在家中接受這珠榮。（比爾羅素Twitter）

比爾羅素口中的「進步」應該是指他在twitter貼文同時提到的Chuck Cooper，Cooper於1950年NBA選秀中被塞爾特人選中，同時亦為首位黑人球員被選中，為劃時代的象徵。Cooper在1984年離世，終於今年入選名人堂，顯然比爾羅素不欲在Cooper之前成為首位入選名人堂的黑人球員。一當Cooper得到名人堂的殊榮，比爾羅素終放下執着，接受他應得的殊榮，非常有情有義。