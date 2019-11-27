【ABL】新洋將基爾貢獻雙雙數據　香港東方首仗惜敗未能打響頭炮

經過了夏天休季後，本地籃球壇由東南亞職業籃球聯賽（ABL）開打再次熱絡起來，賽前大舉增兵的香港東方首場ABL賽事周三（27日）晚灣仔修頓室內場大鬥澳門黑熊。 主場出擊的香港東方首節被黑熊搶佔先機，不過新加盟洋將基爾在第二節大爆發，個人強攻15分助球隊以46：46平手完上半場，可惜東方在下半場防守未能力阻黑熊眾將在三分線搶分，最後以79：93不敵黑熊。

作為香港東方出戰ABL主場地的灣仔修頓室內場早前完成翻新工程，為入場支持香港東方的球迷帶來耳目一新的感覺。可惜於新裝修的修頓內，香港東方未能迎來他們新季ABL的首勝。

球隊派出基爾、派斯、中鋒荷利菲特配合歸隊的張文平以及隊長李琪正選上陣，不過作客的黑熊由洋將Brandan命中兩記罰球先開紀錄，並於氣勢力壓東方，連番傳球撕破東方防線，切入得分領先至8：4。

面對開局的劣勢，新加盟的基爾與挺身而出於三分線得手追成7：8暫時止血。兩隊隨後短兵相接，黑熊的Brandan不斷向內線施壓上籃得手，東方的基爾頻頻切入得分加上蕭鍵勳在外線發炮，追至20：22。可惜重點內線力量荷利菲特極速3犯在身，令他暫時被收起，東方在禁區減弱威脅，陳兆榮、李琪難以從高位交至低位，加上黑熊球員屢次抄截以快攻反擊，令東方以20：31落後完第一節。

基爾（中）在他首場為東方披甲的ABL賽事中，貢獻31分、10籃板、4助攻的全面數據，惜未能拿下勝利。（任祉羲攝）

新裝修的修頓令人耳目一新。（任祉羲攝）

黑熊的劉晉邦（中）在第一節命中遠程三分球，助球隊以31：20拋離東方。（任祉羲攝）

東方在第二節開始站穩陣腳，由基爾作為進攻重心，他先接態陳兆榮在底線妙傳命中三分球之餘，大膽靈活轉向加速切入得手，加上打法聰明的他在三分線博得且命中罰球，中段一口氣追至30：37稍為球隊「止血」。反觀黑熊在此節屢次將基爾送上罰球線，加上蕭鍵勳及派斯打出水準穩定軍心，助東方以46：46平手完上半場。

基爾（中）進攻能力強勁，力抗黑熊包夾防守上籃得分。（任祉羲攝）

荷利菲特（左）與對方在禁區爭持激烈。（任祉羲攝）

半場易邊後，東方開始習慣對方節奏，雙方快上快落，先有黑熊的梁昀雷命中三分球，隨後李琪同樣以三分球還以顏色，繼續保持49：49平手形勢。

東方隨後憑洋將派斯把握空位從三分絿建功，加上張文平快攻反擊，一口氣領先至54：51，不過因籃底爭持奪激烈，派斯再次犯規令他錄得4次個人犯規，使他暫時被收起，亦令東方在攻力缺一助力，幸中鋒荷利菲特在禁區跳投得分，以56：55稍為領先。

黑熊的黎嘉棟外線力量強勁，東方亦久攻不下，幸李琪挺身而出，在葫蘆頂命中三分球加上奮力一拼博得兼命中罰球，追至63：67稍為落後完第三節。

+ 7 + 6 + 5

黑熊眾將三分球技術甚強，今場總計逾47%的命中率，更是他們將比數拉開的關鍵。（任祉羲攝）

陳兆榮（右）力圖干擾黑熊在三分線起手。（任祉羲攝）

雙方鬥到末節將節奏推得更快，東方的基爾藉黑熊失誤快攻上籃得手，追至65：67，不過東方在防守方面未能追上黑熊，屢次被「搓空」防守走甩三分線攻力，令黑熊的Brandan、Mckinney先後命中三分球，中段已拉開比數至82：68。

東方嘗試內外發炮力追可惜欠缺把握力，反被黑熊的Mckinney再次在三分線找到空位進攻，最後黑熊在4位球員得分上雙下，以93：79大勝主場出擊的香港東方，ABL錄得2勝1負的戰績。