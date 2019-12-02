【學界籃球】英華驚濤駭浪險勝喇沙　羅子傑愈怕輸愈會輸的體會

「贏波」險中求，英華書院差一點就在敗在喇沙書院手中。繼上場末段不敵拔萃男書院後，相隔約一個月時間，周一（2日）再迎來一場學界對上喇沙。慢熱到手風不順，到尾段的關鍵時刻英華以45：39守住一勝。

「唔入咪唔入，教咗幾多次要反應」、「驚咩呀？」英華教練朱耀明大叫着。

事實上，一向主張團隊和防守的英華今場再失靈，狀態慢熱，被喇沙先打出一波4：0攻勢。英華多次在零度殺埋籃不果，士氣一直未能打起，但因博得罰球，余睿文、李傑樺和羅子傑的罰球讓比數咬住2分之差。

羅子傑今年擔大旗，但球場上的心態仍有待加強。（張倩儀攝）

余睿文的內線入球「救」全家，羅子傑也說：「要不是阿佘的得分我們已經輸了。」（張倩儀攝）

防守上的鬆散，喇沙馮俊瑋屢破英華防線，朱sir不斷問球員們「驚咩呀？」，但從他們的表現應該是還沒有找到答案。可是比賽時間有限，加上對手的步步進迫，英華終在第三節尾段被拉開8分之遙。

暫停過後，英華改頭換面，由罰球全失到羅子傑的三分中籃、余睿文的「And-1｣ ；一刻間的醒覺，讓英華在落後23：31後，一口氣追回11分。當分差稍進安全範圍，英華怯場的毛病又犯，底線開球兩度失誤被搶回控球權，蔣學澄三分得手，再有馮俊瑋上籃，又被追回至40：38。

比賽剩最後44秒，英華防守加力，陳柏霖順利放籃再有張復勝兩罰全中，最後以45：39小勝喇沙。

朱sir火力集中在羅子傑身上，愛之深責之切，但羅子傑一下子承受不了，更顯手緊。（張倩儀攝）

「驚咩呀？」朱sir全場至少說了20次。

朱sir一邊問，羅子傑一面內疚和沉思；我笑着多問一次：「你驚咩呀？」

「咩都驚⋯⋯」羅子傑笑說。「那時候我們落後，守波又驚，進攻又驚；又怕被人過，又怕射波炒，但愈怕就愈做得不好。」感覺自己每一步，每一球都會影響到球隊和賽事，也許他想得太多就愈表現不好。

朱sir的「火力」也一如往常的強，只是往日鬧的都是龍子傑和蕭瑋耀，今年換了對象。「今年很多時候教練都是鬧阿佘（余睿文），今日就不停鬧我，愈鬧就愈無信心。」不過也得認命，需要學習適應：「預計自己都是繼續被鬧的重心人物，但經過今場後會放膽很多，至少不要被鬧兩句就怯，我想其實做平時的自己已經可以。」

手風不順，加上怯場，多球三分都失手，羅子傑笑說自己今場「雷」了。（張倩儀攝）

英華險勝喇沙（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

只是一時不習慣，其實以前也是罵不少，羅子傑回憶剛轉入英華自己有多「惹火」，「一次練波起碼鬧20次，因為那時候很差。」就是「雷」，「雷住隊波，又雷住隊友，連朱sir都叫我不要打。」今場再感受到那份壓力，全是自己不爭氣：「今場都有點雷，大家造給我的球都不進，後來又走步，都是緊張累事。」

至少挺過了這場硬仗，能走多遠還不知道：「不是不想冠軍，而是想一場一場贏，不是什麼四冠王。」球隊人比較少，有傷兵，能打的只有不足10個，這告訴他自己不能再緊張。「每個人打的時間都很長，只要發揮不好就出事。」擔起大旗就要有大將的心態，這一點我想羅子傑今場學到不少。