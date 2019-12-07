【籃球娛樂】天之驕子的專一愛情　占士愛足妻子17年

「大帝」勒邦占士（Lebron James）的愛情故事如他職業生涯般，均是充滿戲劇性的發展。占士與妻子Savannah Brinson自高中認識，占士對Savannah一見鍾情並邀請她觀看自己球賽。二人火速發展，其後未婚誕下兩子，最後在2013年結束11年的愛情長跑，正式結為夫妻，占士在家打拼，Savannah當他的賢內助，成為他背後的女人，繼續相愛一生。

占士與Savannah認識相戀過程無異於大家在中學時代的兩小無猜，他於2002年在一場欖球比賽中認識到啦啦隊成員的Savannah。占士對這位女生一見鍾情，更邀請她觀看自己一場籃球賽。常言道追求女生就要讓她看到自己最自信最有魅力的一面，占士亦確切做到，Savannah深深被占士吸引住，二人交換電話後便開始他們第一次浪漫約會。

不論占士夫婦度過多少年，還是依舊恩愛，從Savannah眼中便看出。（Savannah James instagram）

占士在2002年一場欖球賽認識Savannah，一見鐘情的他大膽邀約Savannah觀看自己的球賽。（Savannah James instagram）

電視劇情總愛安排男、女主角遺下物件好讓大家有下一次見面的機會，想不到這樣的情節會發生在占士夫婦身上。Savannah表示當時她在約會後，在占士的車內遺下一些不重要的東西，不過占士堅持要將東西送還，Savannah已經知道占士已經深深愛上她，二人隨後開始交往。正當兩人正式交往不久，仍就讀高中三年級的Savannah發現自己懷孕，這事情令她驚慌迷惘，她害怕占士不負責任，亦擔心自己成為單親媽媽或影響占士的新秀賽季。

當Savannah在2003年發現懷孕，占士安撫她的心情之餘還負起責任，更於2004年Savannah誕子後出席她的畢業舞會。（Savannah James instagram）

占士小心翼翼地照顧大兒子Bronny。（Savannah James instagram）

不過Savannah的擔心沒有成真，當時仍是NBA新秀的占士決定為Savannah、孩子負上了責任，她更出席Savannah的畢業舞會，合照中看到他們儼如一對夫婦，幸福滿瀉。Savannah於2004年10月誕下二人大兒子LeBron Raymore Bronny James Jr.（通稱Bronny），從名字可見占士對這兒子寄予厚望，期望他能繼承自己的衣鉢。抱起大兒子的一刻，占士笑得開懷更矢志為孩子提供一個完美的成長環境，Savannah樂見占士與兒子的互動更直言：「他是一位很棒的父親，要是他也是孩子的話，一定會與Bronny成為最好的玩伴。」二人雖然一直未有結婚，但他們如膠似漆，並於2007年6月迎來次子Bryce，組織4人家庭。

夫婦在2007年再添一子Bryce，占士與他們相處儼如朋友、兄弟。（Savannah James instagram）

作為占士背後的女人，Savannah與他歷盡高低，更見證丈夫勇奪2012年倫敦奧運金牌。（Savannah James instagram）

占士於2010年夏天決定從騎士轉投熱火，此舉引起騎士球迷不滿，Savannah為丈夫抱不平之餘亦默默在占士背後支持他，做好賢內助的角色，打點占士與兩名孩子的生活。Savannah的愛與賢淑支撐着占士，尊重愛人的占士讓Savannah成為家中「話事人」，「我需要能依賴的伴侶，她總在我身邊，成為我的依靠。我常不在家，所以她才是一家之主，制定家中規矩的人。」

占士與妻兒分享總冠軍喜悅。（Savannah James instagram）

長大後的Bronny（右）遺傳了父親的ht 球天份，占士不時到場觀賽。（LeBron James instagram）

在Savannah扶持下，占士從克里夫蘭到邁阿密發展逐漸穩定，占士亦決定結束他們近10年的愛情長跑，占士在2011年12月的生日派對中向Savannah單膝下跪求婚，Savannah當然爆哭應允求婚，開始準備迎接屬於他們一家的新一頁。對於結束愛情長跑的決定，占士認為Savannah便是「the one」：「我的感覺她就是那個人，無論如何都會陪伴在側，她已經陪伴我很久了，我想跟她繼續走下去。」經過一年多的精心籌備，占士與Savannah在2013年9月於聖地牙哥正式結婚，婚禮更廣邀親受好友，占士好友之一Beyoncé更在宴會中大唱名曲《Crazy in Love》為摯友送上祝福。

經歷了多年交往子婚姻，由最初的兩口子到5人家庭，占士一家幸福美滿。（LeBron James instagram）

從高中至今，占士夫婦攜手走過17個年頭，專一的細水長流，這樣的愛情很美。（Savannah James instagram）

曾經一同經歷高低的占士夫婦婚後依舊恩愛，亦鮮有醜聞傳出，二人於2014年喜獲小女兒Shuri，令家庭更加熱鬧。占士除了專注籃球、投資、公益事業之外，逐漸長大的大兒子Bronny亦展現他繼承父親的籃球天份，占士亦不時到場支持及指導Bronny出戰的賽事。占士除了個人事業外，深愛Savannah的他亦相當支持妻子的傢俱及家鄉的公益工作。占士對妻子愛的承諾，從當年牽起Savannah的手開始至今，一直沒有改變。