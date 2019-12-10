【學界籃球】港九區1月四強賽燃戰火　季軍戰首移師修頓

學界籃球屢因社會運動改期，賽事一延再延，期間學界體育聯會不斷在場地和時間當中糾結，終讓A Grade球員一圓學界的心願。

近日學界籃球賽程持續更新，各組都在追趕進度，場地成最大的阻濟，港島區D1女子組更假英華女學校籃球場舉行小組賽。為了在文憑試或模擬試前完成A Grade學界賽事，學界可是相當「趕時間」，皆因現時仍在小組賽階段。

港九區D1男女子決賽和季軍戰將會於來年1月假修頓室內場開打。（資料圖片/林若勤攝）

荃灣體育館主場將會上演港島女子及九龍區男女子的四強戰。（資料圖片/楊宇翹攝）

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學界籃球四強及決賽賽程

各區中只有港九區訂下四強和決賽日程：港島區D1女子、九龍區D1男女子的四強賽均於平安夜當日（24日）假荃灣體育館主場舉行，港島區D1男子組將在同日、同地的副場進行最後的小組賽；另外九龍區D2男子組小組賽也會緊接D1的賽事後舉行。

決賽方面，截至今日（10日）港九區D1男女以及九龍D2男女將會在2020年1月中旬舉行，除九龍D2女子外，所有決賽及季軍戰都會移師修頓室內場。往年只有D1決賽兩隊才有機會踏進修頓場內，今年只要是四強球隊就有機會一嘗「大場」的滋味，可謂塞翁失馬。

精英賽暫延就以為平安夜可以「平安」地過？錯了。（資料圖片/楊宇翹攝）

港九區的進度可謂各區中最快，由於新界區學界至今只進行了大半的小組，不少區域仍未到複賽階段，因此短期內仍未能有精英賽的入圍名單。

賽事現多改為上課時間舉行，加上賽事延遲，影響到學生的上學時間和練習計畫，但對於不少中六生來說，只要學界能順利完賽已經是不幸中的大幸。