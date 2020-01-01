【元旦盃】滿貫挫東方奪冠　蔡再懃：放眼銀牌及聯賽

「籃青元旦盃籃球邀請賽2020」今日假元朗體育館上演，多支甲一球隊均有亮相，其中滿貫及建富籃青分別於公開組和先進組奪冠而回。

公開組盃賽決賽由東方龍獅對戰滿貫。開賽先由東方小將梁嘉顯的兩分球先開紀錄。但滿貫隨即由蔡再懃及黃鎮煒領軍打出一段9：0的攻勢反超。其後東方進攻一度啞火，僅有張彬賢及鄧志恒得手。反觀滿貫收起蔡再懃後仍多點開花，第一節已領先23：9。

第二節同樣由梁嘉顯東方先射入一球，但滿貫打出4：0攻勢，逼得東方要求暫停。暫停後梁嘉顯射入三分球為球隊止血。但滿貫後備入替的何倚楊表現搶鏡，在籃底面對巨人陣仍3次得手。滿貫再換入主力蔡再懃狂攻，同時東方防守頻頻「走甩」籃底，加上首5分鐘隊犯已滿，給予滿貫不少機會上罰球線，令球隊半場落後22：44。

決賽攻入16分的蔡再懃（中）於首節攻入9分，助球隊確立領先優勢。（羅灝津攝）

滿貫後備入替的何倚楊多次挺身而出為球隊止血。（羅灝津攝）

易邊後滿貫繼續火力全開，由林俊光及黃鎮煒策動攻勢，兩隊分差曾拉開到29分。但東方未有放棄，大灑三分雨還擊，單節射入7球三分球，梁嘉顯包辦其中5球，一度燃起球隊希望。完第3節前，滿貫何倚楊射入5分為球隊止血，以63：45進入最後一節。

東方續有梁嘉顯挺身而出，加上陳翊麟及劉子禮三分得手，最後1節一度追近至60：67差距。此時滿貫再發力拉開，最後有何倚楊射入三分「埋齋」，助球隊以84：65贏得冠軍。

今季轉投滿貫的蔡再懃放眼銀牌、聯賽，亦期待外緩加入後的化學作用。（羅灝津攝）

東方的梁嘉顯今仗擔任奇兵角色，單節射入5球三分球助球隊拉近分差。（羅灝津攝）

今季轉投滿貫的蔡再懃首次上陣已早為球隊確立領先優勢。滿貫坐擁大批港隊成員，加上南華前教練朱耀明亦轉投滿貫，對隊友和教練也非常熟悉。他期待球隊的化學作用，「1月費格遜加入後可能化學作用會更好，期待和他一同練習」，阿懃續道加上朱sir的防守執行性和訓練嚴謹，「對球隊體系非常熟悉，今季會把目標放在銀牌和聯賽之上」，力求再創佳績。

東方小將梁嘉顯亦打出驚喜，取得全場最高的30分。他認為自己進攻做到教練要求，「因為教練部署讓射手優先，隊友亦造出空位讓我出手，但防守和整體配合有改善空間」。至於東方於今季ABL暫錄3戰全敗，他指球隊於下周三（8日）晚希望能在主場爭取首勝，「做到訓練成果和教練要求，打好每一個攻勢」。

建富籃青坐擁多名前甲一及港隊成員，圖為潘志豪。（羅灝津攝）

同場亦有先進組冠軍戰，由建富籃青對戰Skywork。兩隊坐擁多名前甲一及港隊成員，建富籃青有呂楚威、李嘉耀和潘志豪等球員，而Skywork則有「學界霸主」男拔萃教練胡國鋒坐鎮。

建富籃青終以71：48贏得冠軍，當中呂楚威攻入全場最高16分。他直言與舊隊友參賽的感覺很好，「打得很開心，感謝隊友潘志豪、吳華峰帶領球隊勝出」。休季期間決定今季不再執教滿貫的他指今年會先以培訓新血為主，「一直都在甲二旭暉打波，會停一停、諗一諗，視乎旭暉今年能否升班再決定明年去向」。