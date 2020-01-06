【NBA】42歲卡達成跨越四個年代第一人　對手由佐敦變字母哥　　

雲斯卡達（Vince Carter），可能是不少籃球迷「細細個就已經聽過」的名字，經歷22個年頭，他依然在NBA賽場馳騁。 由1998年出道至今，球員生涯橫跨1990年代、2000年代、2010年代，進入2020年代，他成為史上唯一一位在四個不同年代出戰的球星。 也許他變老了，速度不復盛年，騰空力也減弱了，對籃球的熱愛始終不減當年。不過對球迷來說，最期待一刻相信是「飛人」再次入樽一刻，我們可會等得到他「抬頭吧 相信愛 你便能飛」一刻？

42歲的卡達，2019年8月時曾宣布2019至20年球季後退休，正當大家都在猜他會哪一隊完成最後一季時，鷹隊宣布與卡達再續約一年，讓「Vinsanity」在阿特蘭大完成創下NBA球員紀錄的第22個球季。

更多紀錄等待他去打破，踏入2020年，鷹隊在1月3日作客波士頓塞爾特人的年度首戰卡達未有上陣，1月4日主場首戰對印第安納溜馬，卡達先列後備，當現旁述員宣布他出場一刻，全場歡呼及掌聲雷動，紛紛向這位創下連續四個年代出場紀錄的傳奇起立致敬。他上陣18分鐘，取得3籃板、1助攻、並憑一記三分球拿下3分。

卡達22年NBA傳奇生涯（按圖進入）

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卡達成為NBA史上第一個在四個不同年代上陣的球員，全場球迷向他歡呼起立致敬，他亦伸手回應。（Getty Images）

卡達由初出道，對手是二度退休後復出的「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），當然同期的還有較他年輕一年、但較早出道的高比拜仁（Kobe Bryant）。然後是「大帝」勒邦占士（LeBron James），再之後是「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）。

今個月26日生日的卡達將踏入43歲，NBA部分球員甚至在他出道時尚未出生，隊友、對手22年來換過一批又一批，他本人也效力過8支球隊，即使尚未有一枚冠軍指環，他的能力與成就早已被世人肯定。

卡達創紀錄出場一刻