【學界籃球】漢華保持領先致勝入決賽　張振興失準衛冕夢碎

港島區D1男子A Grade 4強戰今天（11日）由張振興伉儷書院與漢華中學提早合演決賽翻版，為了晉級決賽及取得全港學界精英籃球賽資格，漢華從一開局已經進入狀態，從防守做起凍結張振興得分主力郭凱文，加上陣中的陳楚熙狀態大勇，令他們一直保持領先。反觀張振興在初段被逼搶，不過外投或是籃底未能佔有甜頭，加上手感欠佳令他們未能佔有甜頭。縱使張振興在第四節力追，但是早段失分太多，令漢華以36：32小勝，未能晉級下周四（16日）於灣仔修頓室內場舉行決賽的張振興則無緣衛冕。

為了一報去屆決賽之仇加上爭奪精英賽資格，漢華一開波將士用命，潘梓聰、伍浩賢負責逼搶籃板，加上陳楚熙切入上籃及外圍建功，一開局已以4：0打起士氣。張振興在首節明顯未在狀態，被漢華的節奏牽着走，後來由許智朗強硬剷籃博得罰球且兩罰一中始以1：4「開齋」，加上手風欠佳，許智朗、梁家健、郭凱文起手均障框而出。張振興在首節中段仍未能站穩陣腳，漢華在防守壓逼奏效，基本上令張振興難以攻入禁區範圍，加上張振興隊際犯規過早已滿，屢屢將漢華送上罰球線，令漢華以11：6領先完第一節。

漢華的陳楚熙（左）今場表現突出，內外開弓的他為球隊貢獻22分，為全場個人得分最高。（任祉羲攝）

陳楚熙命中三分球總是令到後備席相當興奮。（任祉羲攝）

張振興經過一節時後逐漸適應漢華節奏，由許智朗、歐陽承傑先後輪流控球推進，梁家健、莊曜政協防拉開空間，郭凱文跳投得手追至8：11暫時止血。雙方隨後互有攻守，先有漢華的楊文超上籃及跳投建功，張振興即由莊曜政在籃底「bump」入，加上歐陽承傑把握空位出手中鵠，一度追至12：15的三分之差。惟漢華今場表現稍勝一籌，在籃底夾擊防守相當出色，從而為楊文超、林筠皓製造反攻機會，加上今場外線手感炙熱的陳楚熙命中三分球，打出一波7：0的攻勢，領先至22：12的十分之差。漢華在上半場完結前再憑林泓愷建功，以24：13領先進入半場休息。

張振興隊長郭凱文（右）今場被漢華的潘梓聰貼身防守，令他鮮有出手機會。（任祉羲攝）

即使郭凱文（中）殺入籃底起手仍被漢華防守球員包夾。（任祉羲攝）

半場易邊後，張振興仍未找到進攻的突破口，戰況開始膠着。許智朗、歐陽承傑屢屢殺入籃底可惜被防守干擾導致欠把握力，反被漢華今場表現突出的陳楚熙先命中三分球再上籃得手，個人連取5分進一步拉開比分至29：16。漢華開始採用全場緊逼戰術，更逼到張振興主力郭凱文難以有球在手，減低他的得分機會，惟梁家健挺身而出，以「long-2」還以顏色，加上歐陽承傑面對漢華兩大內線敢於剷籃博得罰球且兩罰皆中，穩定軍心令黃澤銘把握快攻機會勾手上籃追至19：29完第三節。

張振興隊長許智朗控球推進尋求突破機會。（任祉羲攝）

歐陽承傑（中）嘗試擺脫包夾防守上籃不果。（任祉羲攝）

鬥到末節張振興才進入狀態，由許智朗以速度突破加上梁家健在三分線得手開始收復失地追至26：32。面對來勢洶洶的張振興，漢華進一步加強防守施壓，惟其中防守端的林泓愷犯滿離場，同時張振興的莊曜政同樣5犯離場，兩隊同時失去一大防守力量。張振興乘勝追擊，在尾段落後27：36時，由隊長郭凱文支撐大局，他一有機會拼命持球殺入籃底建功更射入「and-1」，再博得罰球連追兩分至32：36。張振興在完場前5秒仍未放棄，郭凱文嘗試從三分線追分，可惜他被漢華防守夾擊影響未能命中，最後漢華以36：32小勝晉級決賽。

對於今場勝仗的關鍵，贏波功臣陳楚熙（左）認為贏在態度與決心。（任祉羲攝）

漢華的伍浩賢（左）今場在籃底的防守建功，令張振興難得甜頭，他亦憑身高在內線得手。（任祉羲攝）

今場漢華打出超水準，尤其是防守凍結郭凱文的部署奏效，令他難有出手機會之餘，漢華把握到進攻機會，其中陳楚熙更是內外開弓，即使最後一節被張振興憑後勁追上，他仍然不慌不忙地控制節奏，沒有自亂陣腳：「就算對手力追，我們在最後一節依然想贏，堅決以打入精英賽為目標，所以大家在學校考試期間依然抽時間練波備戰。」望住晉級決賽及精英賽的舞台，漢華抱堅定的意志邁向目標，陳楚熙與隊友們贏便是贏在這個態度：「因為我們每個人都很想贏，尤其知道對手是張振興，更加想獲勝，一直期待接下來的對賽，不想留有遺憾。」

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