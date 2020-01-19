【籃鞋癡】艾佛遜、奧尼爾經典球鞋灰色概念　新年系列擺脫紅黃金

近年品牌Reebok活躍於復古球鞋，艾佛遜系列鞋款更多次以新概念重現市場。然而在這個農曆新年再有重塑復古的鞋款，並在艾佛遜的「Question Mid」及奧尼爾的「Shaqnosis」系列上添上所屬「鼠年」的灰色概念。

往往農曆新年，衣物、佈置以及周邊物品也只配上紅、綠、金，但今次Reebok於「Year of Rat」卻選擇採用老鼠灰色為主題，可謂是大膽嘗試。

Reebok推出「Year of Rat」，農曆新年系列卻選擇採用老鼠灰色為主題，可謂是大膽嘗試。（楊宇翹攝）

要談到經典，艾佛遜的「Question 」可說是 「A.I.」 最代表標誌。（楊宇翹攝）

是次復刻鞋款為艾佛遜的「Question Mid」及奧尼爾的「Shaqnosis」，但有別經典這次放棄了皮革鞋面，卻換上灰色麂皮營造鼠毛質感。然而為「鼠」感再突出，鞋帶及鞋墊配上淺粉紅，老鼠感覺顯然易見。

是次的Question Mid有着2007年「Steel」的影子。（楊宇翹攝）

Allen Iverson的球鞋，「3」是必有元素。 （楊宇翹攝）

也許會有人質疑「灰色」的吸引力，但論一款波鞋（特別是復刻鞋）的亮點，除了外形及色系，球星的加持及其傳奇故事，都是經典的關鍵所在。要談到經典，艾佛遜的「Question 1」可說是 「A.I.」 最代表標誌。別注配色系列「Question Mid」從1996年至今更推出逾100個不同色系，如要為「Year of Rat」系列打類比，大概是次鞋款有着2007年「Steel」的影子，加上麂皮的設計。

灰、白、麂皮，鞋帶及鞋墊配上淺粉紅，「老鼠」感覺顯然易見。（楊宇翹攝）

Reebok品牌裏另一經典人物，當然非奧尼爾莫屬，而他的「Shaqnosis」亦成為印記。1996年星光熠熠的NBA明星賽，奧尼爾飛越David Robinson大力入樽一刻讓「Shaqnosis」呈現成經典。縱使今次「Year of Rat」灰色主導，但「Shaqnosis」鞋側的年輪紋路亦未有掩蓋。

奧尼爾飛越David Robinson大力入樽一刻讓「Shaqnosis」呈現成經典。（楊宇翹攝）

「巨無霸」大力入樽的標記。（楊宇翹攝）