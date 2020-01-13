【學界籃球】港大同學會挫真光奪季　害怕失去學界的珍惜與感動

有驚無險，學界順利戰至決賽，場地亦一如以往假修頓舉行，就連季軍戰的兩隊也能一嚐「大場」滋味。

首場港島區A Grade D1女子組季軍戰由港大同學會書院對上香港真光中學。港大同學會搶攻半場就奠勝局，穩定的發揮，首次踏足修頓就能打出冷靜的表現，最後以40：29力挫真光。

港大同學會一開局就不停在對手的的籃下穿插，而真光稍有不慎就被對方「偷雞成功」，急得真光教練大叫「不要被撞進來」。港大同學會不論在防守和進攻都較為進取，先打出6：0的攻勢，隊中連矮小的球員都瘋狂入內線衝搶，增加進攻機會。真光的被動角色不單落入對手的節奏中，持球在手顯得更「騰雞」。

港大同學會屢偷得「Backdoor」，內線三角的傳接，高位再有駱卓穎放籃得手。雖然第二節真光廖心頌連入4分，加上白穎琳在45度順利捕位轟入三分，但仍不敵對手的多點開花，半場落後10：19。

港大同學會隊長駱卓穎籃下拉上高位單打，中距離手感不俗。（張倩儀攝）

陳詩琪下半場發力，三分、中距離皆得個人轟入16分，其中包括4球三分球。（張倩儀攝）

換邊後，港大同學會輕易將比數拉開雙位數，士氣大振的她們乘勢追擊；其中陳詩琪表現出眾，偷波、衝搶籃板、得分「樣樣掂」，三分中籃更引起板櫈全員歡呼。雖然真光第四節有張詠心和白穎琳再射入三分，但分差太大難以收窄，最後港大同學會以40：29大勝香港真光，爭取到最後一張精英賽入場劵。

港大同學會VS真光（按圖進入）

由無到有，對這群女生來就都是一種感動，「每天都上學體會的網站看有沒有新的賽程⋯⋯」港大同學會的主力陳詩琪笑說。因為很怕取消，又無能為力只能每上網都期待有新的日程，「很怕就這樣沒了一年學界，這樣就變相浪費了一年。」到最後終於一圓學界夢也踏入精英賽的舞台。

「第一次來修頓，其實有點怕，但開波專心以後就沒事。」由開球到完場，陳詩琪都面不改容，冷靜得不像第一次見大場面：「開始的時做自己做得很差，上籃都炒，但隊友告訴我：放心起手，我會幫你搶籃板。我才慢慢安下心來。」加上取得精英賽資格，可是多喜臨門，「證明我們在籃球這方面都可以有能力得獎，其他人都不會留意我們籃球隊，可能因為一直以來都沒有成績。」她笑了笑，「今年終於證明到。」