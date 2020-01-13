【學界籃球】英華全年籌備只為今天　復仇成功不被看低

十年過去，英華女學校終迎來久違的港島區D1女子組A Grade學界冠軍。 過去四年的決賽對壘，英華總是敗在漢華中學手下，今年終於有點不一樣。

「今次沒有甚麼目標，只要贏！」賽後，楊溢希忍住眼淚，說出近一年來的心酸。

這一場宿敵大戰，硬仗完場前的最後一秒，英華女校眾人終於可以鬆一口氣。由上半場落後最多8分，到力追分差到反勝，「出盡奶力」只為一個失落十年的冠軍，英華女校終以42：37狠砍漢華的連霸紀錄。奠勝功臣之一的楊溢希，在第四節連取8分，第一年出戰A Grade的她，籃下開弓「穩陣」，具備出戰大賽的經驗令她在首場A Grade決賽也沒有怯場。

「以前想落場幫忙都不行，這是我第一年打A Grade，可以落場，還可以幫忙拿分，真的很開心。」楊溢希說道。

英華女校首嚐冠軍滋味，終在修頓場內笑得出聲。（張倩儀攝）

有多努力，在這一刻就哭得有多用力。（張倩儀攝）

短短數分鐘的言談間，不下十次「很想贏」，因為英華和漢華近幾年來的對壘也僅贏過一次。

「大家為了贏這一場都放下了很多。」楊溢希說。「放下？」我問。放下了自我，成就了大家共同的勝利：「大家也剛考完試，中六也犧牲了模擬試溫習的時間，教練也放棄了帶甲組球隊和我們練球，甚至帶七喜和我們一起練球。」

楊溢希今場獨轟16分，最後一節的進賬可謂奠勝的關鍵。（張倩儀攝）

第一年代表A Grade出戰，楊溢希不見怯場，反而是冷靜的表現。（張倩儀攝）

每年都想讓中六的一群不留憾的畢業，說到今年終於做到。

「這個陣容大概是最後一次。」其實今年英華全隊也是少有的多人，在冠軍過後最想的就是延續這個美夢：「很想在精英賽打進決賽，挑戰協恩，今年最齊人我們很想贏返次。」

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英華女校難得的多人和「齊腳」，希望精英賽能打入決賽。（張倩儀攝）

贏不只是虛榮，而是實在的證明這群女生的努力有用，汗水有價；以往說起港島強隊，數第一必然是漢華，感覺英華永遠都排在第二：「證明了英華一點都不差，很多人都睇死英華，每年都輸1、2分，一直都排第二；可能其他學校覺得：『對到英華沒什麼，英華咋嘛。』，但希望將他們的想法變成：『英華喎，要對英華要準備。』」

從去年的憾負，下定決心要復仇的英華用一年時間籌備就為了今天，完場哨起，衝出場中央相擁的一刻，什麼都值了：「贏了，好抵，所有都抵返晒！」