【NBA】塞爾特人中鋒簡達遭土耳其網站打格失敗　網民譏經費不足

塞爾特人土耳其中鋒簡達（Enes Kanter），因政見與土耳其總統埃爾多安不合，近年屢受不同程度的攻擊，他最新在Twitter上載一段影片，示範如何遭土耳其網站封殺，然而片段一出，即被網民譏笑「維穩費不足」。

經常為爭取自由發聲的簡達，周二（14日）在Twitter發文：「非常傷感！這就是土耳其籃球網站如何在塞爾特人比賽期間審查我。我為土耳其的NBA球迷感到難過。他們因為獨裁政權而不能正常地觀看籃球比賽。」

Very Sad!

This is how Turkish basketball Websites in Turkey censor me now during @celtics games.

I feel bad for @NBA fans in Turkey.

They can’t watch basketball properly because of dictatorship. pic.twitter.com/zRJWyVHkhy — Enes Kanter (@EnesKanter) January 13, 2020

簡達被打格失敗連環圖（按圖進入）

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【NBA】土耳其政府全方位狙擊 簡達堅持為人權民主自由而戰

從影片中可見，每逢簡達一出場，他立即被一個寫上土耳其文審查（Sansür）字眼的長方形黑色格子遮蓋，好笑的是，這個「土炮」味濃的格子，不知何故總是慢三拍，簡達一變速爆籃，格子便追不上他的速度，只能遮掩他身體的一部分，又或者到下一個攻勢，簡達無遮無掩地在場，隔半秒黑格子才出現。

即使如簡達所言，對土耳其球迷觀戰確有影響，不少網民同時留意到黑格子根本遮不住簡達，其中一人甚至取笑土耳其政府「維穩費」不足，另外也有人認為土耳其政府這樣做只會令更多人留意簡達。部分喜歡NBA球衣的球迷更表示，不如索性購買簡達的11號塞爾特人球衣，然後印上審查的土耳其文Sansür。

自由戰士簡達（按圖進入）

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來自土耳其的簡達，不時為社會公義發聲，他更因經常批評土耳其總統埃爾多安而受到各種攻擊，去年火箭隊總經理莫利因支持香港示威者，遭「大帝」勒邦占士批評，簡達雖沒有直接回應，可是在占士發言後兩小時，他在Twitter發帖：「已經5年不能跟家人見面或說話。囚禁我的父親。我的兄弟找不到工作。取消我的護照。國際通緝令。我的家人不能離開國家。每天收到死亡恐嚇。被襲擊、被侮辱。企圖在印尼綁架我。」

這個看似依然是針對埃爾多安的帖文，最後用大寫附上一句：「自由不是毫無代價」（FREEDOM IS NOT FREE），被認為是對占士的回應。