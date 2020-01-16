【學界籃球】聖若瑟主將楊筌皓外地升學告別學界　不捨淚別隊友

在青春成長的過程中，除了快樂無憂加上幾分揮霍本錢，還總有遺憾的回憶…… 聖若瑟書院經歷過2006年勇奪港島區D1男子A Grade冠軍的高潮，亦曾經跌入D2作賽的低谷，默默耕耘在2018年再次重返D1舞台，直到今年突破重重難關相隔12屆再次打入港島區D1決賽。雖然聖若瑟最後不敵漢華中學屈居亞軍，不過能重奪全港學界精英賽資格是開心事，唯獨賽後有一人哭成淚人，那就是楊筌皓。

再見小胖子

對於楊筌皓的印象，停留在他2017年剛轉校到聖若瑟，在港島區D2 A Grade決賽為球隊重返D1的努力樣子。那時候的他身形較肥胖，但是鬥志絕不輸人，外投能力穩定令他們取得精英賽資格之餘，順利重返D1舞台。

相隔數年後在修頓舉行的港島區學界賽決賽再見楊筌皓，他已經擔起球隊大旗，身形變得健碩，更具速度及大將之風，足見他這些年來付出無數心血及時間在籃球的成果。

2017年為聖若瑟上陣出戰港島區D2 A Grade決賽的楊筌皓，仍帶有點稚氣。（資料圖片／梁鵬威攝）

3年後的今天，楊筌皓已蛻變成陣中大將，為球隊擔起攻防重任。（李澤彤攝）

遺憾的眼淚

難得率領球隊再闖久違的港島區D1決賽，最後無奈以26：44大比數不敵漢華，未能如願再度捧起冠軍，楊筌皓賽後哭得不能自已，全因為遺憾，但他的遺憾不止於此。

「雖然為球隊拿下精英賽資格，不過因為我已中6，亦將於2月到澳洲升學，今場是我最後一場學界生涯的賽事。」楊筌皓哭紅了眼眶，臉上滿是遺憾的淚水：「我們由一支不被看好的球隊到今天走進決賽，過程中付出了許多，很想拿下冠軍重返嶺峰，惟大家可能緊張，發揮可說是水準之下。」

落敗一刻，楊筌皓（中）在頒獎時已哭成淚人。（任祉羲攝）

由於即將到澳洲升學，今場決賽是楊筌皓最後一場學界賽事，他將內心的遺憾、不捨全化作淚水。（任祉羲攝）

聖若瑟為了一場40分鐘的賽事，背後付出的不僅是40分鐘的努力，他們所經歷的可是長期刻苦訓練，「我們真的付出很多很多，每周訓練5至6天，每天2至3小時，有時還要加操練體能。我在聖若瑟這3年來，幾乎可說是見教練、隊友還比家人多。」說起這些年來與隊友們「齊上齊落」的經歷，楊筌皓終於破涕為笑。

未能奪冠固然失望，不過楊筌皓這些年來收穫一班「齊上齊落」的好兄弟，他們不斷安慰楊筌皓。（任祉羲攝）

蛻變與成長

從D2決賽到D1決賽，聖若瑟成長不少，楊筌皓的心態同樣變得成熟：「以前我是一名80幾公斤的『肥仔』，多擔當內線工作，到今天我減磅到70公斤，能夠執行外線工作，可以剷籃射球。」

從一名綠葉球員蛻變成陣中大將，楊筌皓這些年花在籃球上的時間絕不白費。即將要離開香港，要離開一班3年來為了勝利一齊奮鬥，一起並肩作戰的兄弟，楊筌皓內心充滿難以言喻的不捨，「最捨不得是一班隊友及教練，希望他們之後在精英賽，甚至其他比賽同樣拿到好成績。」

【學界籃球】漢華大勝聖若瑟重奪港島區冠軍 目標直指精英賽王座

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+ 10 + 9 + 8

除了進攻之外，楊筌皓（左）還為球隊分擔防守工作，夾擊漢華主力陳楚熙（中）。（李澤彤攝）

人生，難免遇到遺憾，但是過程之中所學習到、領略到、所收穫到的回憶及快樂，遠比遺憾來得多，相信在聖若瑟一段高山低谷的時光，已為楊筌皓的青春寫下美麗的一頁。