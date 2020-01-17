【學界籃球】英華周富謙英雄主義不再　團隊防守為致勝關鍵

「瞓身」，是今場英華書院最貼切的形容；為了爭取九龍區D1 A Grade男子組入精英賽的最後一席，英華可說是出盡渾身解數。

連續三年，英華和聖若瑟英文中學都在季軍戰中碰頭，雖然移師修頓上演，但結果依舊。首節打出優勢的聖若瑟被英華的防守狠挫銳氣，進攻和過場屢受制肘，上半場幾乎耗盡體力。反觀英華調整過後的防守變得穩固，加上外投手感不俗在第二節尾段就拉開比數，最終毫無懸念地以57：32大勝聖若瑟。

周富謙在英華落後的重要關頭挺身而出，上半場三球三分救全隊。（張浩維攝）

以前只會想自己，但現在改變了不少，防守行先才是英華本色。（張浩維攝）

「碌地」只為了搶回球權、兩人接連飛身救球，英華今場拼勁滿分，彌補了不少身型上和把握改上的不足。「我自己的防守很差，全靠隊友幫我補位。」今場射入三分三分、攻入11分的周富謙笑說。周富謙和英華一樣，這兩季沉寂多時，今場算是近來表現得最好的一場。對於近年球隊的沉寂，周富謙說防守是關鍵：「這一、兩年來，一直都是差在防守，我們以前一直都是打緊迫，但這幾年都不太敢用是因為心態問題，腳步又做得不好，這樣一來英華都不可以說是防守見稱。」惟今場防守帶動到進攻都有改善，快攻多、機會多，自然容易進入狀態。

英華為今場的勝仗打醒十二分精神，「瞓身」可是最好的形容。（張浩維攝）

不是英雄本色 是英華本色

「一開頭就會怕被他們迫搶，會不會就這樣就輸掉？ 幸好最後撐得住。」開局就落後6：12，處下風的他們不像以往打得喪氣，反而愈戰愈強；羅子杰和周富謙的三分起手，張復勝在內線抓籃板、搏罰球，上半場就憑周富謙的三球三分重新振作。「球隊一直都給我很多信心，早幾場一直都打不好是因為自己給自己的壓力太大，準備多時只想等到一個機會，就是今天。」愈想打好，壓力愈大就愈手緊，「我一直都是進攻為主，卻未能帶起球隊防守又未可以在進攻做多一點牽引。」表現不似預期就急了起來，他續道：「我想好像師兄一樣，做到一個又可以控制球隊節奏，又可以做好防守的球員，不是一個等隊友分波的人。」

今場射入11分，英華分別在周富謙、張復勝和羅子杰三人上雙下大勝聖若瑟。（張浩維攝）

「以前比較英雄主義......」持球只想著自己要得分，「癡波」打，不防守，這樣卻不能在英華生存：「被朱sir罵都是因為心態，注重在個人為主，進攻甚至不會想隊友，防守不『上心』，會常常想是隊友不好。」但從今天流暢的傳送和緊迫的強度，周富謙應該是有所領悟而痛改前非：「現在先是防守，快攻有波就推，減少自己控球。」

英華書院連續三年取得季軍，拿下最後一席精英賽資格。（張浩維攝）

不能失去精英賽資格

「唔準諗即刻答，三分還是防守？」我笑著問說。

「還是三分吧，個人來說。」周富謙心虛補一句：「防守還是最重要。」

防守成就一次贏球，成就今年精英賽資格，還是朱sir那一套有效。「可能輸了的話，我會想還有那麼久才有下一個比賽，我是不是應該專心讀書。」有想過放下籃球一陣子，做回一個普通學生，好像沒有了精英賽資格的話，生活沒有了重心，「生活會缺了一個重心，一來沒有了目標，二來看到其他人有精英賽打會很不快。」畢竟中學生涯對很多學生球員來說都只有兩件事：學業和籃球。「『Chur』盡佢，今場我們一定要贏，一定要進精英賽，是這樣說的。」別無他選，一戰定生死，幸好全隊及時醒覺，「我們還要進四強的，像朱sir說的：我們有能力做到的，只是做不到出來。」現在終於可以說一句精英賽見。