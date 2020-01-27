【RIP Kobe】高比拜仁留世最大遺產　超越籃球的Mamba精神

半夜收到Whatsapp，整個人都醒過來。不想接受事實，但高比拜仁（Kobe Bryant）確實離我們已去了。 雖然不是湖人球迷，但筆者慶幸在自己最沉迷籃球的時候能看到高比拜仁的比賽，其超出球場的曼巴精神（Mamba Mentality）將會永續於世上。

這名一代湖人、NBA、甚至是籃球的標誌人物，香港時間周一（27日）與13歲女兒Gianna乘直昇機時遇上意外，機上9人全數身亡，Kobe享年41歲。他留下的不只是20年累積超過3億美元的NBA薪金，不只是他名下的公司，更不只是生涯累積33643分等等數據。Kobe的職業生涯非外人可評論，要成為下一個高比拜仁根本不可能，但作為籃球員、籃球迷、一個人，都應學習他對自己事業、人生的哲學態度。

Kobe常給人獨食的印象，但生涯累積逾6300次助攻，於NBA史上排第31。（Getty Images）

Kobe寧可犧牲睡眠，從不放棄與家人相聚的時間。（Getty Images）

外號「黑曼巴（Black Mamba）」的Kobe，為世人留下了其人生哲學：「Mamba Mentality（曼巴精神）」。Mamba精神是什麼？對筆者而言已是一種職人精神，是一種生活態度，是一套人生哲理：實事求事、精益求精、永不停步、絕不妥協。有人認為Kobe只活在自己的世界之中，但筆者認為Kobe懶理外界批評是因為他只會以行動證明自己，一切都俱往矣，曼巴精神將會流傳給其他想於NBA或人生得到成就的人。

他在於2018年推出的書本《The Mamba Mentality: How I Play》中曾表示：「我從未感受過外來壓力，我知道我想完成什麼，我知道我要下多少苦功去達成這些目標，然後就相信自己，逐步努力完成它們。再者，我對自己的期望比外界任何人都要高得多。」

Kobe就算為美國男籃上陣亦不會Hea打，成為08年京奧奪金功臣之一。（Getty Images）

對Kobe來說，曼巴精神不是要人去追求結果，而是更著重於如何得到結果的過程。「它是一種手法、一個旅程，這是一套人生哲學。」Kobe中解釋。常常會聽到高比拜仁在天還未光之際就會起床去練波，為何要這樣辛苦自己？

「我有種源源不絕的渴望，不停進步直至成為史上最強。我從來都不需要外在力量去推動我。」 高比拜仁

怎樣成為最強？Kobe除了不停在基本功、步法方面下苦功外，更會從其他球員身上「偷招」，例如一代德國大前鋒魯域斯基（Dirk Nowitzki）的單腳Fadeaway，Kobe很快將之收為己用。就算是不華麗，甚至笨手笨腳的招式也好，只要有用，Kobe都會照單全收，將其變成自己的武器，這亦是為什麼到最後「小飛俠」仍是無人能擋，亦是這種不停追求最強的心態，令他在生涯迎接不同時代變遷之際，仍是聯盟最佳球員之一。

不僅是自己的技術，Kobe連裝備都十分講究：「這是手藝和細節。對一些球員而言，球鞋就只是外表有型而已。對我來說，球鞋與頂尖表現有關，畢竟一場比賽要穿上它們48分鐘，我亦要靠它們去做好自己的工作。」高比拜仁對波鞋十分講究，重量、前後比重、材料、Cutting、抓地力及耐用性，2008年開始轉用低筒籃球鞋，推翻穿低筒更易受傷的傳統觀念，正是他向Nike要求才會出現Kobe 4。

高比拜仁的領袖精神：「以他人為先，細心聆聽，幫助他人準備迎接挑戰」。（Getty Images）

輸50場也好，贏得總冠軍也好，我都會在同樣時間到球場練波，不會有任何改革。 高比拜仁

犧牲作息也要成為最強的可怕心理

對高比拜仁而言，贏波也好，輸波也好，他都會如常到球場練波，因為時間是多麼的可貴。如何在家人及成為最強籃球員中取得平衡，高比如是說：「早起對我在籃球及生涯中取得平衡......我不太願意為家人犧牲我的籃球生涯，也不太願意為籃球犧牲了我的家人，所以我決定犧牲睡眠。Kobe在不用比賽的時候有時會一日練3課，清早練完趕在孩子起床前回家，晚上更是先哄女兒進睡才出門練波。

「我從來沒有為自己每日訓練量想太多，這不是做不做的問題，只要我仍想繼續打波，就非做不可，所以我會逼自己起身去練習。」一個名為Kobe Bryant的男人告訴我們他的生活態度。

Kobe能成為史上最佳籃球員之一，最大原因是他在求進這一方面從不停止，從不受妥協。（Getty Images）

筆者眼中的Kobe

每個眼中的Kobe都不一樣，有人認為他是「Ball Hog」，有人認為他是自私精。曾與高比同隊的加素就曾憶述自己08年被灰熊交易到湖人時，報到已半夜1點，但Kobe仍是照樣拍門相討未來：「對我來說，Kobe是個真正的領袖，他傳達的訊息十分清楚：沒有任何時間可以浪費，由這一刻開始，我們要拿下這冠軍指環。」

筆者於「波神」米高佐敦（Michael Jordan）第2次「Three-peat」及高比拜仁崛起時開始看NBA，可算是活在一個時代的變更中，亦是活在NBA最輝煌的年代。雖然從不是湖人迷，但能看到高比拜仁在籃球場上的身影，作為球迷的我是十分幸福的。或許要感謝這個資訊爆發的年代，我們才得知高比拜仁這個人有多瘋狂，為了成為最強從不停下來，絕不為任何妥協。希望他這種孜孜不倦，精益求常的精神可以長留於世上，銘記在球迷的心中。