【RIP Kobe】意大利人眼中的高比　湖人前顧問：對意籃運貢獻良多

高比拜仁（Kobe Bryant）突然去世，享年41歲，令到體壇都十分哀傷。除了美國外，意大利亦為Kobe去世感到傷心。高比小時候曾有一段時間於意大利渡過，長大後仍不忘對意大利籃壇作出貢獻，為意大利打入NBA「鋪橋搭路」。

高比拜仁在6歲至13歲時，因父親祖拜仁（Joe "Jellybeans" Bean）在意大利籃球聯賽「搵食」，於亞平寧半島長大，更是正在Reggio Emilia市開始狂熱地打籃球。高比雖然於升高中回到美國，但7年間已學得一口流利意大利語，更是因為住在意大利成為足球發燒友。

高比拜仁曾於意大利生活多年。（Getty Images）

Kobe為意大利籃球發展作出不少貢獻。（Getty Images）

在收到高比拜仁周一於洛杉磯與13歲女兒Gianna遇上直昇機意外，機上9人無一生還的消息，意國籃壇亦是哀鴻遍野，認識Kobe的人都緬懷他「意大利人」的一面。

意大利籃球總會主席柏祖基（Giovanni Petrucci）說：「所有NBA球員都很重要，因為他們都是傳奇，但他是特別重要的，因為他在意大利幾個城市居住過，對這國家十分了解，他有很多意大利人的特質。」柏祖基更指Kobe的意大利語十分流利，「更知道很多俚語。」

默仙拿指高比在意大利籃壇是「神一樣」的存在。（Getty Images）

「神一樣的存在」

Kobe曾表示自己有個夢想，就是在意大利打籃球。2011年NBA勞資糾紛令聯賽停擺，高比差一點就加盟Virtus Bologna，可是最終未能成事。曾與高比在湖人共事的Olimpia Milano教頭默仙拿（Ettore Messina），形容這名一代得分後衛在意大利的地位：「Kobe是神一樣的存在。」

「聽到他用我們的語言交談、開玩笑很有親切感，我還記得他的父親在這國家打波時，已經吸引不少人想打入NBA，」2011至12年擔任過湖人顧問的默仙拿續道：「高比一直為意大利球員打入NBA一事盡心盡力，幫助他們在這個嚴苛、競爭激烈的世界生存。我亦很感激他在我加盟湖人時幫了我很多。知道他的家庭要承受這樣的傷痛實在令人很難過。」