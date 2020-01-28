【RIP Kobe】NIKE暫停網售高比球鞋　新鞋款下月上市料取消

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與愛女Gianna乘坐直升機失事，不幸罹難。以其冠名的籃球鞋系列，亦將暫時「絕跡」。 與Kobe合作的運動商NIKE為悼念這位好拍檔，美國網站已把產品下架。原定下月推出的新款「Kobe」籃球鞋亦將抽起，如何理處理有待商議。

NIKE的美國官方網站首頁已換上高比背影的黑白照，悼文內容形容高比是其世代裏最偉大運動員之一，對全球體育及籃球界影響巨大，亦是NIKE大家庭的一員，「Mamba Forever」。搜尋「KOBE」，籃球鞋等用品一概不見，只顯示印有湖人隊徽的禮品卡。

原定推出的新版「KOBE」球鞋，概念來自高比2010年奪得總冠軍的球鞋，及當年冠軍巡遊的印象。（NIKE/kicksonfire.com）

官網的悼文，為好拍檔留下最後思念。（網頁截圖）

高比與NIKE自2003年成為合作伙伴，高比與集團的高層、設計師、開發者及員工合作，推出高比冠名的商品，包括籃球鞋。而NIKE西岸總部設於洛杉磯，設施都以旗下運動員命名，這裏的禮堂便稱為「KOBE」。高比突然離開，NIKE重新調整高比系列球鞋的策略，原定於2月7日推出高比系列球鞋「Kobe 5 Protro」的新色款，但現時未決定是否繼續，或是延遲推出。

NIKE美國網站搜尋「KOBE」，球鞋不復見，只有湖人隊徽的禮品卡。（網頁截圖）

傳奇一去，有人希望藉炒賣乘機撈一筆。但洛杉磯運動鞋店RIF表示暫停銷售KOBE系列，門市已收起貨品，網上訂單全數退款。而另一家服裝店Urban Necessities雖無下架，但發電郵提示門市不得改動價格，「這是基於高比離世，對傳奇及其家人表示尊重」。