【RIP Kobe】高比領軍從不取悅他人　絕不妥協的Mamba精神

高比拜仁（Kobe Bryant）在NBA馳騁20年，只效力湖人一隊，經歷多次人事變動，再加上兩屆奧運，慢慢由一名潛力新城慢慢蛻變成為球隊領袖。 雖然有不少人批評Kobe自私、獨食，但對於作為一名領袖，「小飛俠」拒絕取悅任何人，更會迫隊友進步，為的就是勝利。

NBA中防守能力出色的球員，有時需要不計較Mismatch防守其他球員，就如公牛的洛文（Dennis Rodman）雖只得6尺7寸，但有需要時仍要在低位頂住「巨無霸」奧尼爾。雖然到了高比拜仁的年代，以中鋒為先的作戰策略有變，高比仍要防守不同位置的球員，9次入選全NBA防守一隊，證明他防守能力出色之外，亦證明了他的全能。

高比組歷多次陣容變動，成為了湖人一代領袖。（Getty Images）

雖然有不少隊友曾批評高比拜仁苛刻，但Kobe指作為領袖不能悅他人，更要推動隊友的責任感。（Getty Images）

如果你想贏得總冠軍，你作為球星及球隊領袖，一定要主動肩負起防守對方最佳球員的責任。我一直都為能守住對手最強球員感到自豪。 高比拜仁

高比拜仁這樣做除了是責任感之外，亦是以身作則，希望用自己的表現讓隊友更加努力。高比參加過2008年北京奧運及2012年倫敦奧運，作為球隊領袖，高比會自己作好準備，為隊友提供建議：「我研究很多影片，嘗試了解對手實力。我最不想見到的就是入到場面對一些不知名但實力強橫的對手。準備是關鍵。」

高比透過奧運金牌推動加素變得更強。（Getty Images）

兩屆奧運都能夠奪金，高比拜仁要面對不熟悉的對手外，亦要面對自己隊友，其中必數西班牙中前鋒加素（Pau Gasol）。根據與高比一同前往奧運會的湖人運動表現總監的Judy Seto醫生憶述，湖人在2008年總決賽不敵塞爾特人，加素被外界指責太軟弱，高比在金牌戰對加素特別狠。勒邦占士近日更回憶當年比賽時，見到高比在單擋時直接將加素撞落地時，當時反應：「嘩，你下季還得跟這傢伙（加素）同隊呢......」

金牌戰的對碰並未有因為美國勝出而完結，Dr. Seto表示在季前集訓，高比將自己的金牌掛在加素的儲物櫃，希望讓加素更加努力，為了奪得總冠軍努力，結果「紫金軍團」在2009年總決賽輕取魔術贏得4：1，加素當時的對手正是如日中天的侯活（Dwight Howard）。

作為一名有效率的領袖，你要做一名聆聽者，不是只聽他們說的話，也要去聽他們沒有說的話。你要好好觀察每一個人。我由一名得分手，慢慢變成進攻起點，現時作為領袖與加素及奧當爭取總冠軍，我開始以他們為先。這代表不能只擔心自己是不是在狀態，自己打得好不好，自己準備好了沒有，而是「他們準備好了嗎？我能做到什麼幫他們準備就緒、打出水準？」 高比拜仁

在星光熠熠的美國男籃中，Kobe「大佬」地位毋庸置疑。（Getty Images）

筆者眼中的Kobe

老實說，筆者從來都覺得高比作為領袖，不夠顧及隊友，所以才會出現侯活、尼克楊格（Nick Young）、史密殊柏加（Smush Parker）、孫悅、林書豪等球員說出被Kobe Trash talk的故事。不過，回想起來，作為領袖是否真的要一味顧及他人，甚至要討好自己人呢？不，這是不可能的，因為這樣的話，高比對他們作出指示時，隊友未必會服從他了。要知道，NBA是一個弱肉強食的世界，要成為球隊的Alpha dog，就要狠一點。

Kobe作為領袖不完美，畢竟這世上沒有「完人」，但高比想要的就是隊友都有努力求進的心，因為這樣才能爭取到勝利。「黑曼巴」在退休前一次訪問曾被問到，有什麼想年輕時的自己改變，高比沒有多想就答了一句「待人接物」，希望自己過去可以圓滑一點。能夠審視自己、檢討自己亦是一個好領袖重要的原素。Kobe是否一個好領袖？這個答案因人而異，但筆者會說他是一個不完美的好領袖。

大家都搞錯了，以為成功來自大家手挽手，大唱《Kumbaya（Come by here）》，打得糟透了時拍拍大家背脊，這根本只是妄想。如果你要成為領袖，你不可能取悅每個人。就算有時會出現雙方都尷尬、不舒服的場面也好，你都一定要讓他們負起自己的責任。 高比拜仁