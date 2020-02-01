【RIP Kobe】占士新紋身悼高比拜仁　賽前催淚致辭悼摯友

湖人史達普斯中心迎來充滿淚水的一夜。傳奇名宿高比拜仁（Kobe Braynt）在香港時間周一（1月27日）凌晨因直升機墮毀，與愛女Gianna以及其餘7名隊友及家長罹難身亡。高比的驟然離去令NBA，甚至全球球迷悲傷不已。當中勒邦占士（LeBron James）為紀念好兄弟，早前特地添上新紋身，他亦在今晚主場對戰拓荒者之先，強忍傷痛以一番心底話致辭。

在高比意外逝世後，湖人原先在香港時間（1月28日）主場與快艇上演洛杉磯打砒，不過湖人宣布將賽事改期。接近一周的沉澱，湖人在今天主場對賽拓荒者，為悼念高比及其女兒，球隊在觀眾席放置高比生前穿著的「8」及「24」T-Shirt，更特地在後備席中央以Gianna「2」及高比「24」球衣及擺放鮮花為父女留座。

湖人擺放象徵高比父女的球衣及鮮花，為二人留座。（Getty Images）

占士早前為摯友，特地添上新紋身，以曼巴蛇為中心，旁邊為代表高比的「8」及「24」號碼，以及一句「Mamba 4 Life」。（占士instagram）

湖人眾將在開賽前的熱身時間穿上高比「8」及「24」球衣熱身，向這位傳奇球員致敬。比賽前的悼念儀式上，湖人以大提琴伴奏播放向高比致敬的影片，不乏過往精彩的比賽片段、與女兒們相處的日常以及他留於後世的勵志說話，在旁的占士與曲克（Quinn Cook）已哭成淚人。稍為平伏心情後，占士步進球場中心站在「8」及「24」的鮮花牌前致辭，他原先準備了一份講辭，不過他丟棄講辭，說出他最純粹的心底話。「當我看到這個球場，第一個在腦海浮現的念頭是家人。我們都傷心、肝腸寸斷，但我知道大家需要與這個家庭並肩才能走出傷痛。」

Usher現場演唱「Amazing Grace」紀念高比父女。（Getty Images）

在大提琴演奏家洪本倫的柔和琴聲伴奏下，湖人播放紀念高比的影片。（Getty Images）

湖人播放紀念高比影片：

對占士而言，湖人就像是一個大家庭，彼此間扶持、支撐大家，「我在去季來到湖人已經知道這是一個家庭，不單是球員、教練、職員及球會而已，過去一周我清楚感受到彼此是家庭。我相信來到這裏的大家，都是真正的家人，我亦深信高比、Gianna以及Vanessa及其家人從心底感謝大家。」

在旁的占士及曲克難忍淚水。（Getty Images）

從遠遠看住高比打球，直到在場上對壘，甚至加盟高比一生待過的球會，比高比年輕6歲的占士感觸良多：「高比對我而言是兄弟，我在高中時期遠遠看他打球，直到我18歲進入聯盟能夠近距離接觸他，生涯之中有幸與他合作及對戰過。」二人的關係除了場上的對手，奧運隊友，現在再添了一重傳承的意味：「我們常分享是爭勝的決心，我不只想變得偉大，我更想與隊友們繼續他的傳奇。不僅是今年，而是當我們還打着喜歡的籃球一樣要做到，我深信這是高比想要的。」

占士代表在開賽前的悼念儀式中致辭，難掩傷痛的他強忍眼淚。（Getty Images）

占士致辭時一直強忍淚水，但不難看出眼淚已經在他眼眶打轉，他深深呼一口氣繼續致辭：「我知道今晚是悼念，但我將之看成慶祝，是一個慶祝過去20年他在流下的血、汗、淚水，受過傷後再次站起來，付出無數的時間，對勝利的渴望和決定，以及他的偉大。我們今晚一同慶祝這位當年18歲來到這裏的少年，38歲在這裏退役，過去3年成為我們看到絕世好爸爸。」

占士放棄誦讀預先準備好的講辭，決定說出心底話，他決心與隊友延續高比傳奇。（Getty Images）

占士一番坦率、感人肺腑的致辭感動現場的觀眾及球員，最後占士引用高比退役一戰時說的一句「Mamba out」，唯獨占士添上一句：「不過，對我們言是永不遺忘，永垂不朽。」

占士結束致辭時模仿高比退役一戰道別時，將咪高峰放在地上的動作，正如他所言，高比永垂不朽，活在大家心內。（Getty Images）

占士紀念高比傳奇一生致辭：

《Dear Basketball》－－用高比的方式悼念