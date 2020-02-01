NBA名宿高比拜仁離世，彷彿一代人的青春也隨他而去，球迷們在Youtube重溫又重溫偶像的風采，ViuTVsix（96台）今晚（2月1日）晚上9點將重播高比最後一場職業賽，讓我們懷緬他最後3分鐘帶領湖人反勝爵士101：96，還有他的fadeaway、剷籃、入樽……

昔日報道：

【NBA．再見Kobe】黑曼巴最後閃耀 豪取60分破爵士謝幕

「過去二十年，人們一直叫我傳球，沒想到今晚每人都叫我不要傳球！這一切回憶都太美好，就此結束，真的太難接受。」美國時間2016年4月13日，洛城Staple Center，Kobe在職業生涯最後一戰向球迷道別，他說，他為球隊留下了「My heart and soul」。101：96的戰果，是當時37歲的你，彷彿回到當打的年輕時代，那記急停跳射，取得是役個人第58分，比賽尚餘19秒，湖人終於反先97：96。最後4.1秒以60分退下火線的你，留下的不只是一場勝利，還有你的球技、你的風采、你的Mamba Mentality。

這場經典一戰，ViuTVsix將於今晚（2月1日）9時重播，讓我們回到那美好的青春……

▼2016年4月13日，高比拜仁職業生涯最後一戰，37歲的他，彷彿不會老……▼

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再見Kobe。（Getty Images）