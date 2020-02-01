【RIP Kobe】「甜瓜」未忘傷痛避戰　尼拉特個人方式向高比致意

高比拜仁的驟然離世讓家人、湖人上下，甚至NBA球壇及球迷悲痛不已，早前與他亦師亦友的K.艾榮（Kyrie Irving）因私人因素未有隨籃網上陣，另一位高比摯友安東尼（Carmelo Anthony）同樣無法隨同拓荒者到湖人主場史達普斯中心作賽，未有於今天與湖人一戰中上陣，取而代之由尼拉特(Damian Lillard）主導，並以127：119擊敗敗湖人，惟他在賽後感性說一句：「今場沒有勝方，就是一場純粹籃球。」
與高比於2008年、2012年為奧運美國隊友，二人攜手為美國拿下兩面奧運金牌，亦開始成為關係密切的好友，他們的友誼比起對籃球還要深。兄弟倆關係匪淺，高比的離去令安東尼難以接受，更曾對隊友尼拉特直言還沒準備好到洛杉磯比賽，尼拉特相當理解安東尼的感受，賽前曾說尊重決定：「那是他還沒準備好去面對、接受的事，我們都很尊重他的決定。」
尼拉特賽前坐在場館內沉澱。（Damian Lillard instagram）
跳球後，兩隊沒有進攻，靜待用24秒違例和8秒違例向高比致敬。（Getty Images）
與湖人對賽之先，拓荒者的尼拉特靜靜坐在場館內沉澱、調整心情，更發文表示：「我們以他之名而戰。」這個他無疑是代表高比拜仁，亦表示他以比賽向高比致敬的承諾。
雙方帶住沉痛心情上場，湖人與拓荒者同樣在跳球後用24秒違例和8秒違例向高比致敬，隨後正式進入比賽，先後由湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）及麥基（JaVale Mcgee）籃下不斷建功搶分，不過拓荒者憑尼拉特及CJ麥哥林（CJ McCollum）的中距離投籃穩住局勢，兩隊一直爭持不下，拓荒者首節尾段打出一波8：0攻勢，以38：36稍為領先完第一節。
占士今仗穿上Kobe Proto 1戰靴上陣，紀念摯友。（Getty Images
占士手指向天，將此仗獻給天上的高比。（Getty Images）
湖人在第二節由曲克（Quinn Cook）及占士（LeBron James）命中三分球保持優勢，力抗韋西迪（Hassan Whiteside）在籃下持續得分局面，更藉由艾菲利巴特利（Avery Bradley）兩罰全中，助湖人以62：60的兩分之差領先完上半場。
抱住沉痛的心情上陣，安東尼戴維斯（右）盡力嘗試封阻尼拉特進攻。（路透社）
安東尼戴維斯（右）與韋西迪（中）在籃底爭持激烈。（路透社）
半場易邊後，拓荒者的尼拉特與占士在外線大鬥法，二人先後輪流命中三分球，外線鬥得激烈之餘，內線亦有安東尼戴維斯與韋西迪於籃底爭持激烈，兩隊比數依舊緊咬，未有一方能夠稍佔優勢。不過尼拉特在關鍵一刻挺身而出主宰對賽，個人於第三節連續命中6球三分球，單節狂轟23分，讓拓荒者以8分之差反超前。湖人幸得安東尼戴維斯以「3+1」以及古斯瑪（Kyle Kuzma）補籃止血，不過仍然無阻拓荒者在第三節完結前由Gary Trent Jr.再次命中三分球以103：96完第三節。
面對球隊逆境時，占士（左）還是挺身而出帶領球隊追貼比數。（Getty Images）
雖然在場內與湖人是敵人，不過尼拉特（左）以他的方式向高比致敬。（路透社）
兩隊鬥到末節，Gary Trent Jr.繼續保持外線手風炙熱，加上McCollum中距離得手，拓荒者已經以108：96領先12分，不過占士及時挺身而出，以一波9：0的攻勢追貼比數，不過招荒者由韋西迪與尼拉特內外建功，一直保持優勢至完場以127：119擊敗湖人。
湖人與拓荒者以一場精彩激烈的對賽，獻給已離世的高比。（路透社）
尼拉特賽前曾言以比賽致敬，「我從小就把他視為偶像，一直都是他的粉絲，直到後來跟他建立不錯的關係。今天這場比賽肯定會很艱難、充滿情緒，不過為了緬懷他，我會在比賽中展現高度競爭力，展現我對他的敬意。」尼拉特最終亦確實做到，他於今仗轟入48分、9籃板、10助攻，在上半場落後時，第三節領軍打出一波反擊戰反勝主場湖人。在湖人頓失傳奇高比拜仁後，要踏入史普達斯中心，對尼拉特而言固然心情複雜，但他認為定要奮力一戰：「來到這裏你便要拼盡全力，這是我和高比的共通點，也展現我們對比賽的熱愛。我想我們可以用這種方法向他致敬，很開心我們做到了。」
安東尼缺陣對湖人一戰 IG發文表心聲：
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Damn Bro!! 😥 I hate when I have so much to say, but I can’t put any of it into words. The times I have the most to say are the times that I can’t talk. I’m screaming inside but I can’t be heard. YOU don’t know how hard it is to try to pretend to smile when I have these clouds of emotions. YOU just called me and told me you were coming to the game Friday and that you were proud of me and “regardless of anything, stay true to myself and STAYME7O” We were just laughing about how hard YOU was working GiGi and her teammates and I told YOU they need a day off 😂😢 This pain is almost unbearable Champ! Why you bro? Why GiGi? Why leave Vanessa with this Sadness and Pain. WHY? This will never make sense to me. I know I’m not suppose to question GODs Will. I know GOD doesn’t make mistakes. It just seems like It always rains the hardest on those who deserve the sun. There are moments in life when there’s simply NO words to describe the pain within. This is one of them. YOU will continue to be Loved. YOU will be missed. YOU will forever be remembered. YOUR legacy will live on FOREVER. OUR FRIENDSHIP will never be forgotten. I know YOU will be near, Even if I don’t see YOU. PEACE KING!!! “There Are No Goodbyes. Where Ever You’ll be, You’ll be in Our Hearts” All Praise Due #STAYME7O
《Dear Basketball》-- 用高比的方式悼念