【RIP Kobe】「甜瓜」未忘傷痛避戰　尼拉特個人方式向高比致意

高比拜仁的驟然離世讓家人、湖人上下，甚至NBA球壇及球迷悲痛不已，早前與他亦師亦友的K.艾榮（Kyrie Irving）因私人因素未有隨籃網上陣，另一位高比摯友安東尼（Carmelo Anthony）同樣無法隨同拓荒者到湖人主場史達普斯中心作賽，未有於今天與湖人一戰中上陣，取而代之由尼拉特(Damian Lillard）主導，並以127：119擊敗敗湖人，惟他在賽後感性說一句：「今場沒有勝方，就是一場純粹籃球。」

與高比於2008年、2012年為奧運美國隊友，二人攜手為美國拿下兩面奧運金牌，亦開始成為關係密切的好友，他們的友誼比起對籃球還要深。兄弟倆關係匪淺，高比的離去令安東尼難以接受，更曾對隊友尼拉特直言還沒準備好到洛杉磯比賽，尼拉特相當理解安東尼的感受，賽前曾說尊重決定：「那是他還沒準備好去面對、接受的事，我們都很尊重他的決定。」

尼拉特賽前坐在場館內沉澱。（Damian Lillard instagram）

跳球後，兩隊沒有進攻，靜待用24秒違例和8秒違例向高比致敬。（Getty Images）

與湖人對賽之先，拓荒者的尼拉特靜靜坐在場館內沉澱、調整心情，更發文表示：「我們以他之名而戰。」這個他無疑是代表高比拜仁，亦表示他以比賽向高比致敬的承諾。

雙方帶住沉痛心情上場，湖人與拓荒者同樣在跳球後用24秒違例和8秒違例向高比致敬，隨後正式進入比賽，先後由湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）及麥基（JaVale Mcgee）籃下不斷建功搶分，不過拓荒者憑尼拉特及CJ麥哥林（CJ McCollum）的中距離投籃穩住局勢，兩隊一直爭持不下，拓荒者首節尾段打出一波8：0攻勢，以38：36稍為領先完第一節。

占士今仗穿上Kobe Proto 1戰靴上陣，紀念摯友。（Getty Images

占士手指向天，將此仗獻給天上的高比。（Getty Images）

湖人在第二節由曲克（Quinn Cook）及占士（LeBron James）命中三分球保持優勢，力抗韋西迪（Hassan Whiteside）在籃下持續得分局面，更藉由艾菲利巴特利（Avery Bradley）兩罰全中，助湖人以62：60的兩分之差領先完上半場。

抱住沉痛的心情上陣，安東尼戴維斯（右）盡力嘗試封阻尼拉特進攻。（路透社）

安東尼戴維斯（右）與韋西迪（中）在籃底爭持激烈。（路透社）

半場易邊後，拓荒者的尼拉特與占士在外線大鬥法，二人先後輪流命中三分球，外線鬥得激烈之餘，內線亦有安東尼戴維斯與韋西迪於籃底爭持激烈，兩隊比數依舊緊咬，未有一方能夠稍佔優勢。不過尼拉特在關鍵一刻挺身而出主宰對賽，個人於第三節連續命中6球三分球，單節狂轟23分，讓拓荒者以8分之差反超前。湖人幸得安東尼戴維斯以「3+1」以及古斯瑪（Kyle Kuzma）補籃止血，不過仍然無阻拓荒者在第三節完結前由Gary Trent Jr.再次命中三分球以103：96完第三節。

面對球隊逆境時，占士（左）還是挺身而出帶領球隊追貼比數。（Getty Images）

雖然在場內與湖人是敵人，不過尼拉特（左）以他的方式向高比致敬。（路透社）

兩隊鬥到末節，Gary Trent Jr.繼續保持外線手風炙熱，加上McCollum中距離得手，拓荒者已經以108：96領先12分，不過占士及時挺身而出，以一波9：0的攻勢追貼比數，不過招荒者由韋西迪與尼拉特內外建功，一直保持優勢至完場以127：119擊敗湖人。

湖人與拓荒者以一場精彩激烈的對賽，獻給已離世的高比。（路透社）

尼拉特賽前曾言以比賽致敬，「我從小就把他視為偶像，一直都是他的粉絲，直到後來跟他建立不錯的關係。今天這場比賽肯定會很艱難、充滿情緒，不過為了緬懷他，我會在比賽中展現高度競爭力，展現我對他的敬意。」尼拉特最終亦確實做到，他於今仗轟入48分、9籃板、10助攻，在上半場落後時，第三節領軍打出一波反擊戰反勝主場湖人。在湖人頓失傳奇高比拜仁後，要踏入史普達斯中心，對尼拉特而言固然心情複雜，但他認為定要奮力一戰：「來到這裏你便要拼盡全力，這是我和高比的共通點，也展現我們對比賽的熱愛。我想我們可以用這種方法向他致敬，很開心我們做到了。」

安東尼缺陣對湖人一戰 IG發文表心聲：

《Dear Basketball》-- 用高比的方式悼念