【武漢肺炎】康文署封場　亞洲盃外圍賽港隊主場改作客關島澳洲

由於武漢肺炎疫情影響，康文署早前宣布暫停開放各區所有體育館直至2月27日，此措施安排令即將於2月20日及2月23日於荃灣體育館舉行的FIBA亞洲盃外圍賽未能如期上演。 香港籃球總會今天公布兩場港隊主場將改為到關島及澳洲作客，或令香港失去主場優勢。

近日武漢肺炎疫情嚴重，為了盡量減低疫情在社區擴散的風險，康文署暫停開放豁下所有體育館、運動場，早前香港學界體聯會亦宣布暫停所有學界賽事。至於本地的公開籃球賽事，籃總亦於今天在網頁發布最新消息，決定暫停所有健康盃、工商盃賽事，受影響賽事逾200場。

至於香港男子籃球隊原定於2月20日及2月23日於荃灣體育館先後對戰關島及澳洲，不過由於康文署封場緣故，將改為先到關島作客再到澳洲作賽。

籃總今天更新網頁宣布各項賽事及代表隊訓練將暫停。（香港籃球總會截圖）

面對康文署暫停開放體育館，大大影響港隊備戰亞洲盃外圍賽的安排。（資料圖片／鄭子峰攝）

受影響不僅是賽程，籃總宣布成年、U16及U17男、女子隊訓練將會暫停直至另行通知，加上灣仔修頓場館同樣暫停開放，令即將出戰亞洲盃外圍賽的港隊另覓場地操練遇上困難。

對於未來備戰的安排，港隊教練安慶健表示或許安排到街場練習：「最大問題是練習，現在多觀望一周再視乎情況，希望即使在街場都練習到幾課。」惟安sir坩言目前最擔心是出入境及乘坐飛機，不過其他亞洲國家均要進行賽事，同樣問題不止發生於港隊身上，唯有多與FIBA溝通跟進。