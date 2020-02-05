【NBA明星賽】入樽賽參賽名單出爐　兩代高手大鬥法

NBA全明星周末即將在香港時間2月15至17日於芝加哥上演，各項挑戰賽名單亦於今天正式公布，其中引人熱議相信是話題十足的入樽賽。先有兩屆「入樽王」拿芬（Zach Lavine）決定改戰三分球大賽外，近代入樽界大師兄侯活（Dwight Howard）再戰入樽賽與一眾後輩爭高下，讓球迷見證兩代的對決。

侯活於上一個年代為入樽賽常客，他於2007年起連續3年出戰入樽賽，其中他於2008年勇奪冠軍，以及2009年他身穿超人服飾與「矮小入樽王」羅賓遜（Nate Robinson）在決賽鬥得難分難解，令球迷至今仍然津津樂道。不過，這一屆入樽賽亦是侯活最後參加的一屆，球迷無緣再欣賞他飛人的英姿。

侯活於2009年挑戰難度，在一個比正常籃框加高2尺的籃框入樽。（Getty Images）

羅賓遜與侯活在2009年的對決令球迷印象難忘，可惜這亦是他們相鬥最後一屆。（Getty Images）

相隔10年之後，這位大師重出江湖，與新世代的入樽好手戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）、創意滿分的艾朗哥頓（Aaron Gordon），以及於選秀大會時的垂直彈跳力超過1.11米的公鹿搖擺人干諾頓（Pat Connaughton）一決高下，掀起一波新舊世代的對決。

戴歷鍾斯是新世代彈跳力驚人的年輕球員，年屆22歲的他潛力無限。（Getty Images）

入樽賽名單一覽：

三分球大賽參賽者一覽：

+ 4 + 3 + 2

技巧挑戰賽名單一覽：

+ 5 + 4 + 3

以高比的方式送別：