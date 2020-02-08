【學界籃球】FIBA例適用香港學界？　比賽裝備限制你要知

隨年代的變遷和球例的更新，學界籃球今時已不同往日。特別是在衣著上，球證走過來要求球員脫下指定裝備的一幕，從甲一到學界都相當常見。 在開賽前緊急的一刻間，大概都不會有人花時間質疑被要求脫下的原因，但其實「有法可依」。學界體育聯會的《校際籃球比賽章則》中，雖然並無詳細寫明有關裝備的要求，但第一條表示：「除特別聲明外，所有賽事均依照國際籃球聯會所訂之比賽規則舉行。」因此，在《校際籃球比賽章則》沒有提及的，都依照FIBA規則。

襪子在籃球的高強度動作中有著保護腳踝的作用，現在幾乎很多球員會穿著船襪打球。（資料圖片/楊宇翹攝）

首先上場的基本配備包括：波衫、波褲、襪和鞋子，FIBA皆有提及規格，而發展之下日增的球員裝備，如四肢護具、臂套、肌內效貼布等，也是規則中包含而球員又未必注意到的細節。

不可以穿船襪？

雖然襪子並不影響球賽進行的安全性，長、短襪也不過是個人的喜好，但FIBA規則中提及「球員可以在比賽間穿著不同顏色的襪子，惟左右必須相稱；不能備有閃燈、反光物料以及其他裝飾物。全隊的襪子均為同一種顏色，並須是肉眼可見的長度。」因此船襪的長度未必乎合「肉眼可見」的要求。

船襪的包覆性不能保護在活動中的腳踝。（網上圖片）

坊間出售的籃球鞋少不了以球員表現和舒適程度作賣點，其實一對適合打球穿的襪子亦然。不同的球員有個人獨特的喜好，例如不少NBA球員習慣穿兩對以上的籃球襪，在高強度的跑動下作緩震功用。傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）曾經要求設計師打造更優質的籃球襪，讓籃球運動員再也不用在場上同時穿著兩雙襪子，他說 : 「襪子是第一道防線，腳是比賽中最重要的部位，你必須好好照顧他們。」

特別在於打籃球有許多跳躍、急停、快跑的動作大量依賴第一蹠骨（前腳掌大姆指下方的厚肉墊）做旋轉、急止的動作，因此前腳掌的避震、耐磨性就需要依賴有一定厚度的襪子，加上籃球不少的轉向和對抗動作容易扭傷踝關節，所以踝關節、阿基里斯腱的支撐也需要靠襪子在腳跟加強束縛，限制關節活動。

近年五年球員都習慣穿著緊身且薄的打底褲在內，一方面可以減少大腿在跑動期間的磨擦，一方面也可以吸汗，女生更是有防止「走光」的情況。（資料圖片/楊宇翹攝）

吸汗、減少因為摩擦力帶來的不舒，但比賽中打底衫只能是背心設計。（Nike官方網站）

比賽可以穿有袖打底衫/褲在球衣下嗎？

看NBA就知道，籃球球衣除了背心還可以是短袖設計，雖然市面上比較少，但這種設計是接受的；惟有袖球衣的手袖必須在手肘以上，更不能是長袖設計。但「自製」手袖則不能出現在比賽中，例如在球衣底下多穿一件T-shirt或是有袖的打底衣，不管是因形象還是其他原因都不能接受。

另外，褲長也需要在膝蓋以上，所以很常是球員穿著七分緊身褲上場，卻被要求捲上大腿而不會露出來的位置。但是蓋住小腿的壓力襪，抑或是蓋過膝蓋的護膝卻可以使用，差別大概只在是否「一體成形」罷了。

是長打底褲還是護膝，分別大概只差在是否一體成形。（資料圖片/楊宇翹攝）

這鴛鴦鞋可以上場嗎？（資料圖片/黃寶瑩攝）

籃球鞋顏色有沒有限制？

球鞋的顏色是沒有限制，但卻必須左、右對稱，不能有閃光、反光和其他裝飾。左右對稱也就是不能有「鴛鴦鞋」的配搭，就連甲一、熱愛以「鴛鴦鞋」造型上場的蘇志樂也要就範；學界雖然少有這種情況。矛盾位出現了，就是若穿著的那雙鞋，兩隻不對稱但又確實是市面上能買到的「一雙」鞋又能不能過關？

如按FIBA規則所寫，球員所穿護具的顏色需要全隊一致。（資料圖片/楊宇翹攝）

國際賽中護具更需要與球衣的深淺相乎。（資料圖片/楊宇翹攝）

為甚麼球證會要求球員脫下護具/撕走貼布？

紅、橙、黃、綠⋯⋯甚至連迷彩也有，護具和貼布的色彩繽紛，但並不適用在真正的比賽中。FIBA規定「每隊的球員必須配戴相同顏色的壓力袖/腿套、護頭、護腕、頭帶以及貼布。」換句話就是隊友們的護具顏色要統一。但從此項可見，FIBA規則要求，學界層面卻未必能「跟足」。

雖然FIBA規則是能在世界上籃球比賽通用，但在學界球員身上卻又未必適用。學界體育聯會將未有寫訂的條文都依照FIBA規則進行，只會變成「隻眼開隻眼閉」。

球員和比賽的背景、層次不一。例如國際賽的球員大多有球隊資源或品牌的支持，要求嚴謹也是合情合理；但學界習面上大概也很難要求學生同時擁有深、淺顏色的護具，而又有實際的保護作用下，更多的是球證只能「選擇性」或因應情況執法。

但事實上，學界的要求並不能夠相國際相提並論，大概只要不過分浮誇，切合實際用途，也是可以「隻眼開隻眼閉」。（資料圖片/楊宇翹攝）