【籃球熱話】天使面孔魔鬼心 美國學界現零體育精神侵犯方法！

籃球場上「攝腳」、遮眼、批踭已非新鮮事，惟以下「招式」卻聞所未聞。 美國俄亥俄州（Ohio）高中女子賽，上周於貝爾維高中（Bellevue High School）對戰諾瓦克高中（Norwalk High School）中，前者球員Casey Santoro比賽中起手三分不果後卻扯緊面前防守者的髮辮，導致對手倒地並須即時離場治理。 動作顯而易見，球證竟未有察覺亦沒有吹罰。

阿媽有云「細個驚你唔大，大個驚你學壞」，運動場上的「壞」指涉的就是沒有體育精神這個部分。美上周國俄亥俄州（Ohio）高中女子賽，貝爾維高中（Bellevue High School）大勝諾瓦克高中（Norwalk High School）86：45，惟「贏咗場波輸咗個格」。

貝爾維高中球員Casey Santoro無故扯着對手的髮辮並向下拉，對手Olivia隨即整個人被扯至倒。（網上截圖）

比賽中貝爾維高中球員Casey Santoro三分起手，皮球仍未到框對手瓦克高中的Olivia Ward速速卡位預備搶籃板，但未知Casey是否不滿對方來勢凶狠，她無故扯着對手的髮辮並全力向下拉，Olivia隨即整個人被扯至倒地。

有趣的是，電光火石間兩名球證齊齊「走漏眼」，至Olivia倒地遲遲不起後他們才暫停賽事。賽事影片火速在網絡流傳，就連美國ABC電視台亦關注此事，Casey的「罪行」最終逃不過網民法眼。

Casey Santoro（左）為校隊的星級球員，場均25.4分、5.3個籃板、5.2個助攻。（網上截圖）

「扯髮女」Casey就讀的貝爾維高中日前隨即公開發文，直言將對涉事人士作紀錄處分：「我們得知賽事中並未有對行為判罰，學校因而隨即有所定案：校方有義務就事件作相關的紀律處分。無論是己校或是對手，對運動員的健康及安全是本校的優先考慮。」

Casey早前獲NCAA勁旅肯特州立大學（Kent State University）招攬，惟事件出現後未知校方會否收回決定。（網上截圖）

有其他「受害者」就事件繼續爆料，指此Casey以「小動作」打波而滿口「Trash talk」，更曾向對手以恐同字句咒罵。

遭學校處分的Casey Santoro為校隊的星級球員，場均25.4分、5.3個籃板、5.2個助攻的實力更早獲NCAA勁旅肯特州立大學（Kent State University）招攬。可是今次事件令她成為城中熱話，有人更發文希望肯特州立大學重新審視致羅致這球員的決定，明明大好前途，Casey現在卻因一時之氣弄得如此田地。