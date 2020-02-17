【NBA明星賽】賽前全場默哀8秒　「魔術手」莊遜致辭緬懷高比拜仁

2020年NBA明星賽今日（17日）假芝加哥上演，一改以往的歡樂盛事氣氛，場內場外都不乏悼念高比拜仁（Kobe Bryant）的場面，從儀式到衣著，滿滿的是對高比的敬意。

「魔術手」莊遜在開賽前向史端和高比致敬。（Getty Image）

開場前球員穿著全套白色的熱身運動裝，排成兩行，由湖人傳奇球星「魔術手」莊遜（Magic Johnson）致辭。莊遜先向前 NBA總裁史端（David Stern）致敬，感謝他曾在自己感染HIV期間的支持，以及將NBA發展成全球性的籃球舞台。接着莊遜直言大概再沒有一個球員能像高比一樣，「單場獨取81分、最後一場也獨轟60分、5次NBA總冠軍，甚至為不少洛杉磯無家者爭取一個家；一個對當好父親、好丈夫充滿熱情的人。」說畢，莊遜引導全場手拖手，為史端和高比默哀八秒。

「我們再也不會看到像高比一樣的球員。」「魔術手」莊遜感嘆。（Getty Image）

珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）的歌聲中，高比的身影再出現在熒幕中。（Getty Image）

然後出身芝加哥的知名歌手珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）唱出《For all we know》，熒幕播出紀念高比的影片，歌聲配着一張張往日的照片，高比的身影就再度出現在明星賽現場中。除此之外，場內場外的球迷和球星的裝束都不乏高比的蹤跡，就連場刊也是印有高比的封面。

就算高比已經離開，但精神長存於NBA中。（Getty Image）

高比生涯中18次入選全明星賽，奪得4次全明星MVP，與老鷹傳奇球星比堤（Bob Pettit）並列史上第一，高比絕對是全明星賽的代表人物，今後的全明星賽將成永遠紀念高比的一大日子，縱使直升機墜毀而驟逝，但這名球星的精神永遠長存。