【女生自強】UConn也招攬的美國隊MVP　登《SLAM》封面證女生可以

男生當道的籃球場，女生也不必讓路。的確，論與生俱來的身體質素、個人能力、速度節奏、精彩度等都未必比男子籃球優秀，但男生做得到的事，女生就做不到？這位史上第一位登上美國籃球雜誌《SLAM》的女高中籃球員Paige Bueckers，並不這麼覺得。 美國明尼蘇達州出身的Paige Bueckers，畢業於鶴健士高中（Hopkins High School），並於去年4月獲得夢幻名校康涅狄格大學（University of Connecticut）的青睞，現已成為「Husky」的其中一員。

Paige Bueckers近來成為首位登上《SLAM》封面的女高中生。（Paige Bueckers Instagram）

「G.O.A.T.」的最有力人選

身高1.8米，司職控球後衛的Paige場均能貢獻25分、5籃板、5助攻和4.8偷波的全能表現，高中生涯已經突破2000分。2019年登上全美高中生排行榜首位，再拿下美國年度女性運動員獎。曾代表美國隊出戰U17和U19籃球世界盃並兩奪金牌，兼拿下U19最有價值球員的榮譽，更被譽為最有可能隨Diana Taurasi腳步，成為史上最佳球員「G.O.A.T.」（Greatest of All Time） 的人選。

U19世界盃Paige Bueckers除了協助美國隊奪冠，更榮膺MVP。（FIBA）

至今Paige Bueckers已多次為美國隊披甲，可是國家隊的明日之星。（FIBA）

「被比作Diana Taurasi的確很棒，但我更想成為第一個Paige Buecker。」場內場外都霸氣外露，更成為了史上第一位登上美國籃球雜誌《SLAM》的女高中籃球員，也是繼1998年Chamique Holdsclaw 及2018年 Maya Moore之後的第三名女球員登上雜誌的封面。

雖然不是出生於運動世家，但各對各項運動都產生無比的興趣，但對Paige來說，唯獨籃球是特別的；因為在明尼蘇達州的寒冬中，Paige幾乎無法出外運動，卻讓她有更多時間在家中的地下室練習運球。

打法被指激似居里的Paige Bueckers，心中卻獨愛艾榮（Kyrie Irving）。（Paige Bueckers Instagram）

教練的殺手鐧：「Plan P」

擁有身高優勢的控衛，加上個人能力比人高出一班，多元化的進攻板斧，足以在場上打遍天下，但最讓人眼前一亮卻是她傳出的「No Look Pass」。Paige曾在訪問中表示：「比起單打，分享球和讓隊友得分這件事好像更有趣；最好玩的是自己永遠無法做到完美，所以才可以一直進步。」論心態和能力都受到不同教練肯定，其高中教練Brian Cosgriff更直言：「當Plan A失敗的時候，我們還有Plan P。」

1.8米，身型偏高瘦的Paige Bueckers，司職控球後衛。（Paige Bueckers Instagram）

雖然場上攻擊力十足，但Paige Bueckers仍然是一個愛笑的小女生，沒有架子。（FIBA）

「Plan P」吸引到不同大學球隊的目光，最後成為了康涅狄格大學的「囊中之物」；教練Geno Auriemma也在招收到Paige後大讚她在場上做的事都是渾然天成，「Born to be a player」，就是為打籃球而生的一個女生，但Paige更想說，她可以做到的比球員更多。成為史上第一位登上美國籃球雜誌《SLAM》的女高中籃球員，正是她證明過程中很大的一步。「女性運動員並未得到應有關注。」Paige在成為封面後一度表達出這一個美國球壇的現象。

場上的表現招來不少大學球隊的青睞，但最後Paige Bueckers還是選擇了夢幻的康乃狄克大學（University of Connecticut）。（Paige Bueckers instgram）

場內場外的Paige Bueckers 可愛和勇猛的反差

+ 8 + 7 + 6

女性運動員值得的事

即便美國已經有WNBA，一個職業籃球的平台，但與NBA相比，關注度、球員的薪酬等還是差得太遠。WNBA球員的年薪中位數，遠不到NBA球員的1%，例如2017-18賽季，WNBA的MVP Sylvia Fowles年薪只是10.9萬美元，但同賽季巴布沙（Leandro Barbosa），未有上陣，就拿了50萬美元底薪。2019-20年居里（Stephen Curry）的年薪為4023萬，大概是WNBA全聯盟球員的總和的三倍。今年終於有所改變，因為WNBA與球員工會同意了一紙8年的勞資協議，頂級球員的薪資大約由13萬美元上調到50萬美元，同時改善通勤與住宿等問題。

告訴世人：女生也可以

大概女生運動員在生涯上屢屢面對不同的困難，也有不少的質疑，但年紀小小的Paige就這樣回嘴：「上雜誌封面的是我，不是他們。」因為自己，或是女球員能力不比眾人想象的低，Paige自身就想樹立一個好的典範：「告訴大家，女生也能和男生一樣完成這樣了不起的事情。」