【亞洲盃外圍賽】惠龍兒嘆封場影響港隊備戰　望籃總盡早定賽期　

2018年因在內地征戰CBA而缺席籃球世界盃外圍賽的惠龍兒（Duncan），今次在亞洲盃外圍賽重獲徵召，雖然港隊在周日（23日）作客澳洲以52:115落敗，該香港首席中鋒今午隨隊返港後坦言對再為港披甲感到開心，特別是能再與一眾港隊隊友並肩作戰。

因受武漢肺炎疫情影響，港隊在今屆世界盃外圍賽一波三折，先由主場變客場、再由作客關島被阻入境而到澳洲中立場作賽。

面對澳洲隊的高度和身體質素差異，港籃即使有惠龍兒勇奪「雙雙」、梁兆華獨取16分，仍以63分之差吞敗。

Duncan直言因疫情影響，球隊未能在港有充足練習，甚至除南華外，很多球會球員都沒有場地作常規訓練，賽前球員狀態有一定影響。「不只是練習時間少，連練都沒有場地練，南華的練習（南華會場地）對我與梁兆華有很大幫助，保持到狀態，但當然全隊要夾得好才能整體發揮得到。」

效力南華的三人指球會因未知聯賽會否如期舉行，而一直保持常規練習，這讓他們能在世盃外保持狀態。（葉詩敏攝）

香港首席中鋒Duncan在今仗取得「雙雙」，他坦言香港在亞洲水平仍有很大差距。（葉詩敏攝）

本地聯賽延期 Duncan：希望籃總盡早定案

Duncan因年前征戰CBA而未能代表港隊作賽，今次重歸港籃，他表示很高興能再與隊友並肩作戰：「真的很開心，不只是打比賽，能一起練習都很開心，港隊很多朋友都很久沒一起打球，像是李琪、阿懃等等。我都想打多些比賽，但下一次要等11月對新西蘭，希望能保持到狀態。」

疫情持續蔓延下，不僅場地被封而影響練習，本地聯賽賽期亦因此延誤，Duncan不諱言希望籃總能盡早有定案，讓球會和球員能有計劃準備，「去年拉傷左腳阿基里斯腱，自己暫時狀態未到100%，這段時間盼好好康復，到聯賽開始時能有更好發揮。」

梁兆華（左）與Duncan感情要好，訪問時也不時開玩笑。（葉詩敏攝）

葉耀邦首戰世盃外獲讚

攻入16分全隊最高分的梁兆華則表示，往往在亞運會等大賽打得「醒神」，是因自己較喜歡打國際賽：「國際賽球證執法水平較好，表現不會太受裁判影響。」

21歲的葉耀邦（邦邦），過往為港青代表，今次首獲徵召入大港隊，這名全隊年紀最輕的球員，其首仗表現亦獲南華隊友梁兆華稱讚：「他適應得很快，第一次參加國際大賽可能還有點緊張，不過他落場後很快便做好自己角色和位置。是缺乏了一點經驗，但港隊需要這一代新血去學習和接力。」而「邦邦」初戰大賽，「感覺跟在香港、U隊國際賽很不同，體能和技術、強度都強很多，是很好的體驗。」