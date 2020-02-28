【NBA】JR Smith曾拒CBA開價　在等一通未到的電話

NBA即將進入季後賽，但去季被騎士買斷合約的JR史密夫（J.R. Smith）至今仍未「落班」。恢復自由身的JR史密夫，經過2018年總決賽第一場關鍵時刻的「出圈事件」後再無人問津，但他對自己仍相當有信心：「我依然比（NBA）場上85%的球員好。」

仍為自由身的JR史密夫直言自己尚在等一通電話。（Getty Image）

今年34歲的JR史密夫，去年7月16日被騎士辭退，據稱在暑假期間婉拒了中國CBA稅後約160萬美元的報價，選擇以自由身繼續等待NBA機會。一直成為了NBA交易傳聞的主角，包捨有前「大哥」勒邦占士（LeBron James）坐陣的湖人和公鹿，但至今仍未有「着落」。

雖然未有班落，但JR史密夫依然有自信的認為自己還是比NBA中85%的球員好。（Getty Image）

雖然和勸邦占士保持良好關係，但仍未見湖人出手招攬JR史密夫。（Getty Image）

等一通未來的電話

如今直言尚在等待「一通電話」的JR史密夫，在一次Instagram的問答環節中，回應甚麼事讓他保持動力，他仍然有自信的回答：「我依然比（NBA）場上85%的球員好。」表示他對自己的職業生涯仍抱有一定的期望。

2018年NBA總冠軍第一場的這一幕成為了全球籃球迷的笑柄。（Getty Image）

提起JR史密夫，相信都會想起他在前年騎士總決賽遇上勇士的第一場。當時賽事只剩最後4.7秒，只要騎士的佐治希爾（George Hill）兩罰全中就能反先，但只中一球；搶得籃板的JR史密夫竟在這時刻放棄上籃，並帶出三分線外重新組織，最終雙方需進入加時，並以10分之差落敗。賽後這件「出圈事件」和當時勒邦占士震驚的樣子，也成為了眾人的話題。

不知道作為一個已34歲的老將，JR史密夫還能否在NBA戰場上飛翔？（Getty Image）

對他來說也是笑話一則

雖然後來勒邦占士表示不會放棄任何一個隊友，但這一次「烏龍」經已深入民心。JR史密夫在節目上仍不諱言地提起，自己也忍不住笑。「其實我當晚自己回想起這事忍不住笑了，我不是個會對事耿耿於懷的人，不會一直怨恨懊惱在心。」自己也當成是笑話一則，但依然會引以為鑑。

「當然我絕不會忘記這事，我是搞砸了，這也不是第一次；況且有誰沒有把事情搞砸過呢？」人誰無過，只是……「只是我的錯恰巧是發生在NBA總冠軍賽。」成為全球球迷的笑話，也許應該慶幸他是個樂觀且自信的人。