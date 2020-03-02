【NBA】阿里沙狠批崔楊格胯下傳球　細數場上最令人討厭的事

球場上，你最討厭對手對你做什麼？昨日（1 日）拓荒者對戰鷹隊的一場，崔楊格（Trae Young）就直接引爆阿里沙（Trevor Ariza）內心的「炸彈」。

儘管拓荒者最後以117：129不敵鷹隊，最讓這位34歲老將阿里沙不爽的，未必是賽果而是崔楊格的這球快攻，氣到阿里沙直接開肘將楊格推到場外。

當時崔楊格正要打出一球快攻，運球之際在面前迎上阿里沙的防守，一個「通坑渠」彈地從阿里沙的胯下傳球，然後阿里沙就在崔楊格擦身之際用力推走他，「Hard Foul」一球。

兩人在賽後有握手擁抱和好，但阿里沙還是覺得崔楊格的小把戲最好還是不要再對自己做。（Getty Images）

崔楊格在一次的快攻中惹火阿里沙，被狠推出場。（Getty Images）

雖然從畫面上看，崔楊格的傳球沒有問題，反而是阿里沙推人更震撼，但其實這個動作只是想傳遞一個意思：「我告訴他，不要再做這種蠢事，至少不要是對我……」

賽後阿里沙主動上前擁抱楊格，至少可算是球場事，球場了。「他可以有很多創意，但是這個動作是搞笑嗎？我不喜歡跟搞笑的打球，我不喜歡。」

阿里沙口中的「蠢事」逐格睇

+ 5 + 4 + 3

「搞笑」與否可能要看場合而定，如果是明星賽或鬧着玩的時候，反應大概不至於這麼大，對阿里沙來說，這一推可能像在教訓鬼靈精的「小屁孩」。

細數場上的最令人討厭的事（按圖放大）