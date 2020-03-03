【新冠肺炎】籃總宣布銀牌聯賽延期　最早暑假開波是好是壞？

香港籃球總會今日宣布，因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）情況並不樂觀，在疫情尚未受控下，今季的銀牌賽及甲一賽事將延期。

籃總今日宣布，原本在於3月下旬以及5月上旬舉辦的銀牌賽和聯賽，將延至最早8月才會開賽，其中聯賽盃三人籃球安排亦無任何更新。

銀牌賽和聯賽今年將會延至最早八月舉行。（資料圖片/張倩儀攝）

籃總表示除了「等待康文署室內體育館何時重開及等待康文署指引」，未能決定實際比賽時間的另一個原因，是要與世界接軌：「希望藉此配合亞洲國家的常規比賽賽期」。籃總只提及「比賽將不在今年8月前舉行」卻沒有明確表示賽事取消的「死線」。

香港的賽季一向與亞洲地區巔倒，未能與世界接軌。（資料圖片/張倩儀攝）

若根據籃總的宣佈，銀牌賽和聯賽就需要順延至年尾開賽，並從此改用新賽期。（資料圖片/張倩儀攝）

由香港籃球總會舉辦的本地賽事（非公開）一向分為銀牌賽、聯賽以及聯賽盃三人籃球，約由3月中旬「開季」，緊接聯賽賽期約至7月下旬或8月上旬，視乎戰況而定。

由於考慮到場地問題，球賽未能在一貫的開賽日子開季。（資料圖片/張倩儀攝）

香港的賽期可說是與亞洲國家幾乎完全巔倒。例如中國男子籃球職業聯賽（CBA）、台灣的超級籃球聯賽都於11月左右開打一約5月完成賽季；日本的B League和韓國籃球聯賽都由10月開始，戰至4月下旬或5月上旬完成。

若根據籃總的宣布，銀牌賽和聯賽就需要順延至年尾開賽，並從此改用新賽期，才能乎合「配合亞洲國家的常規比賽賽期」的說法。