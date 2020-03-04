【NBA】鄧肯代普波域治領軍取勝　「我份工只是站着大叫」

馬刺總教練普波域治（Gregg Popovich）因私事向馬刺請假，本港時間今晨（4日）對黃蜂的比賽由馬刺球隊傳奇、今季回歸任助教的鄧肯（Tim Duncan）暫代領軍。馬刺一眾小師兄結果沒有令這位一代傳奇球星「失威」，以104：103險勝黃蜂，替鄧肯執教生涯取得首勝。

賽後，鄧肯被問到當主教練和平時任助教的分別，鄧肯回答道：「我們有Becky、Will和Mitch（意指Becky Hammon、Will Hardy和Mitch Johnson三名馬刺助教）。Mitch負責做比賽準備，Becky和Will作臨場調度，我只是站在場邊大喊大叫，做些沒用的事就可以。我們是一個團隊執教，誰人站那裹（做主帥）都可以。」

鄧肯指馬刺教練團隊份量十足，自己工作輕鬆。（美聯社）

今季鄧肯和Becky Hammon一起任職馬刺教練團，後者被視為接替普波域治的熱門人選。（Getty Images)

鄧肯被委作暫代主教練，讓一眾馬刺球迷感到驚訝。因為一直以來，Becky Hammon已被視為現年71歲的普波域治潛在接班人，普帥退休後，極有機會坐正任主帥。她自WNBA退役後，在2014年獲馬刺聘為助教，成為NBA史上第二位女性助教，也是第一位全職女助教。2015年7月帶領馬刺在夏季聯賽中奪冠。她曾獲多支NBA球隊邀約面試，公鹿在2017年有意斟她過檔任總經理。

黃蜂力戰下1分告負，球員表現失望，鄧肯則在場邊握拳慶祝。（美聯社）

不單球迷，其實連鄧肯自己都有迷惑。他指出：「當主帥與助教比是日與夜的差別，我明顯不是好人選。普波域治會回來的，我會很高興地將帥印交還給他。」今場比賽，馬刺一度落後17分，不過最終都能反勝。值得一提是，雖然鄧肯迎來了執教生涯首勝，但這場勝利依然會計入到普波域治的執教戰績中。今季初，鄧肯試過在普帥被逐離場是接手領軍，但那場波最終落敗，執教完整一場比賽則屬首次。

球員又如何看待「主教練鄧肯」這個新人物呢？馬刺老臣子柏迪米斯（Patty Mills）對師兄領軍能力給予肯定：「鄧肯很有想法。很快能回應各樣問題，也明顯地很有籃球智慧。當我們向他發問時，他總能給予有建設性的回答，讓大家完成工作。」

馬刺主帥普波域治今仗因事請假，由愛徒鄧肯暫代領軍。（美聯社）

說回今場戰情，黃蜂開賽後取得12：2領先，上半場最多領先達17分後，完半場以58：49領先馬刺。不過，馬刺在換邊後表現回勇，打完第三節後以77：76反先。到第四節還剩4分24秒，福布斯（Bryn Forbes）連入3個罰球拉開6分。最後42.7秒黃蜂由洛斯亞（Terry Rozier）上籃得手而追成103：104。而在迪洛桑（DeMar DeRozan）射失兩分球後，洛斯亞最後一擊傳球失誤，結果黃蜂以1分飲恨。

馬刺今仗有6人得分上雙，梅利（Dejounte Murray）攻入全隊最高21分，後備表現出色，今場馬刺有柏迪米斯、基爾（Rudy Gay）和韋特（Derrick White）3人得分達雙位數。黃蜂今仗有5人得分雙位數，包括獲20分、6籃板、5助攻的洛斯亞以及獲19分、4籃板、3助攻的PJ華盛頓（PJ Washington）。

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