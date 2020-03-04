【NBA】占士距生涯34000大關僅差7分　AD轟37分領湖人挫76人

安東尼戴維斯周三於湖人主場鬥76人，第2節攻入自己全場37分中的18分，助主隊以120：107擊敗受傷患困擾的76人。勒邦占士則攻入22分，距離職業生涯總得分34000分大關僅差7分，下仗破關不是夢。

戴維斯今戰攻入37分，外投5射4中，並有13次籃板；4次偷波及2次封阻，表現十分全面。「一眉道人」的前場拍檔勒邦占士亦交出22分、14次助攻的雙雙數據。雖然76人受傷患困擾，艾比迪、施蒙斯及祖舒李察遜3名主將都要掛免戰牌，但湖人仍要兩名巨星「交足功課」才得到最後勝利。

值得一提是，占士現時職業生涯累積總得分已達33993分，距離34000大關只差7分。NBA歷史上，總得分較在占士更多的只有兩名球員：「天勾」渣巴和「郵差」卡爾馬龍。馬龍本來是最年輕的34000分先生，達到這一里程是38歲190天。占士下仗只要攻入7分，他的生涯總得分就能達到34000分，占士將以年僅35歲68天之齡，把馬龍的紀錄推前超過3年。

安東尼戴維斯今戰第2節表現扭轉整場戰局。（美聯社）

勒邦占士交出雙雙，助湖人挫76人；距生涯總得分34000大關僅差7分。（美聯社）

76人作客弱勢則未見改善，格連羅賓遜為客隊貢獻職業生涯新高25分，杜比亞斯夏里士亦交出18分，雖然曾一度領先13分，但戴維斯領湖人在10分鐘內打出一段42：10的攻勢將戰局扭轉。

6人受傷患困擾，眾將雖有好表現，仍不敵湖人。（美聯社）

76人作客戰績奇差

76人最終作客9連敗，這支東岸球隊今季作客表現差勁，客戰目前為止只得9勝，上次作客贏波已要數到美國時間1月21日鬥籃網一戰。76人37勝25負的戰績，與第7位的籃網仍有9場差距，故他們現時東岸第6的地位還頗穩固，餘下20場有9場作客，能否改善排名將會是關鍵。

雙方今季系列賽各有千秋，76人於1月底以108：91贏波，該仗占士得29分，於累積得分榜爬過了已故「紫金軍團」名將高比拜仁，升上第3位。