【NBA】MJ宣布復出經典一句　簡單兩個字令全球陷入瘋狂

當米高佐敦於25年前的今日（3月19日）宣布復出時，與今時今日不同，「MJ」不是在網上大肆宣揚自己復出，而是將復出的意願傳真給公牛。 沒錯，1995年還未有Facebook、Twitter、Instagram，傳真（Fax）是最快最直接的方法。MJ沒有製作精美圖像，亦沒有造作地寫什麼感性宣言。 「波神」只用兩個字，就足以令到籃球迷瘋狂起來。

雖然1995年已有互聯網，亦有Email（電子郵件），但當時這一切在通訊世界都像是奢侈品一樣，多數都只會在辦公室才會有。這是一個「.com」對一般人來說都是十分陌生的概念，上網仍要用56K modem撥號連線，哪位朋友打電話找你就會斷線的年代。

在一個沒有社交網站，亦沒有WhatsApp、Line、Kaokao或微訊這些即時通訊工具的年代，最直接將發出訊息就是傳真機。

米高佐敦1993年一度退出球壇，只為完成父親的夢想。（Getty Images）

MJ的棒球生涯不太如意，很快就退出棒球界。（Getty Images）

當時的MJ於1993年第3度助公牛奪得總冠軍後，因為父親的突然離世，對籃球意興闌珊。為對父親盡孝，決定完成父親對自己成為職業棒球員的期望，震驚全球宣布退出籃球界。1994年與芝加哥白襪（Chicago White Sox）簽下小聯盟合約，「籃球天王」走到棒球世界由低做起。

惟MJ運動天賦再高，突然轉打職棒對他亦是難以適應，他只在1994年球季留下.202打擊率、3支全壘打及51個打點，就離開職棒世界，證明了「籃球之神」轉戰棒球世界亦只是「凡人」。

MJ當時發出的新聞稿。（Twitter圖片）

只有兩個字的新聞稿

當時早就有傳MJ有意結束17個月的退休期，1995年3月初更回到公牛的訓練中心練習，到了3月中只是等待何時成為事實而已。米高佐敦的經理人David Falk寫了多份新聞稿，讓MJ審閱時，「波神」怎看亦不滿意，只說了一句「我自己來吧」。

佐敦於一張紙上隨手寫了兩個字：「I'm back.」

MJ於芝加哥的扒房亦大字標題宣傳MJ回歸NBA的消息。（Getty Images）

這兩個字令到世界瘋狂，當時MJ離開籃壇，就算兩年間各隊激戰實是賞心悅目，沒有「波神」或多或少令到NBA有點失色的感覺。

I'm back.

全世界都想知道MJ是否仍然「有心有力」，時隔兩年後可否繼續統治籃壇，這兩個字令到全球籃球迷對NBA更加期待。Falk指自己在MJ復出的宣傳上，只是發出傳真，亦十分欣賞這兩個字的威力：「何等優雅又簡約，完全是經典的MJ。」

3月19日，MJ將這兩個字廣發給各大傳媒及NBA通訊部，即時引來極大回響，時任聯盟通訊部總監Brian McIntyre指這一份Fax對NBA影響深遠。當時聯盟開始更注重全球發展，故連夜將消息傳真到各國的傳媒機構，成功炒熱了MJ復出的消息。