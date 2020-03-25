【NBA】快艇老闆購湖人Showtime年代舊場館　為建新主場鋪路

NBA洛杉磯兩大球隊湖人和快艇，至今仍共用史達普斯中心（Staples Center）作為主場，但大概很快就會成為歷史。皆因快艇班主波默（Steve Ballmer）將會買下湖人的前主場論壇球場（The Forum），為球隊主場落腳跨出一大步。

2014年豪花20億美元成為快艇老闆的波默是微軟前任行政總裁，身價超過400億，可算是NBA中最「多金」的球隊老闆。曾經說過要蓋就要蓋最好的球場，預資10億元興建18500個座位的英格活籃球娛樂綜合大樓（Inglewood Basketball & Entertainment Complex），盼於2024年落成時剛好與史達普斯中心的租約期滿，就能同時入主新主場。

快艇老闆的波默是微軟前任行政總裁，身價超過400億，可算是NBA中最「多金」的球隊老闆。（Getty Images）

豪華的快艇主場至今未實行？

波默曾直言要興建一座超出球迷預期的主場，建築師發表的設計圖顯示場館面積達90萬平方呎，為名副其實的綜合大樓，除NBA比賽籃球場，還有一座專給社區使用的籃球場。目的將快艇的總部與練球、比賽的場地集中，更會有運動診所、商店、餐廳和空中花園，館外有一塊空地放超大螢幕讓球迷觀看轉播。

洛杉磯的史達普斯中心可算是全美數一數二忙碌的球場，「換裝」換不停。（Getty Images）

可惜幾年前的豪言至今未能實行，皆因波默的選址鄰近論壇球場，而球場的前任老闆即紐約人的班主杜蘭（James Dolan）極力阻止，表示快艇的新主場會剝削球場未來舉辦活動的利益。曾經是洛杉磯湖人、WNBA洛杉磯火花及NHL洛杉磯國王隊主場的論壇球場，近年轉型為展覽和音樂表演場地，波默花4億向麥迪遜花園公司買下這座已經啟用超過50年的老場館並不是要快艇入主，而是作為興建新主場的踏腳石，也算是「有錢就是任性」的好例子。

當湖人對上快艇，即便是快艇主場，也缺了點主人家的氣勢。（Getty Images）

不僅是NBA兩隊的主場，也要化身NHL洛杉磯國王隊的主場。（Getty Images）

沒有對比就沒有傷害

同一個主場的兩隊難免會有比較，剛好快艇就是被比下去的一隊。美國知名《ESPN》記者Arash Markazi曾在Twitter發佈過張相片，分別是洛杉磯湖人和快艇發布會當天的情況。其中出席湖人隊的記者多到椅子都不夠，被迫站着採訪；相反快艇只放了8張桌子仍有相當多的位子空出，在同一個主場卻形成強烈的對比。

史達普斯中心好像已經是湖人的關鍵詞一樣，提起大概都會先想起紫金。（Getty Images）

波默曾表示多年以來快艇的球迷都在怨，為何球隊要在湖人的主場打球？為了不再「寄人籬下」，另覓主場就是出路，不用再被湖人蓋過快艇的光芒。

史達普斯中心門外立了多座湖人名宿的銅像。（Getty Images）

主場之利？ 快艇仿如卑微的存在

另外，史達普斯中心除了有湖人和快艇兩支NBA球隊外，還有職業冰球聯盟（NHL）洛杉磯的國王隊和WNBA的火花隊。說到要用場地的話，湖人當然是第一順位，然後因為國王隊直屬史達普斯中心老闆，就連安排比賽場次快艇也是第三位。加上史達普斯中心只能是比賽場地，練球則需要到普萊亞維斯塔（Playa Vista）。

由快艇主場到湖人主場逐格睇